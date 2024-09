La noche del pasado domingo se concretó el reingreso de Coni Capelli a Gran Hermano 2. La joven fue la ganadora de la primera edición del reality show de Chilevisión.

La entrada de la bailarina generó gran sorpresa en el resto de los participantes, quienes incluso afrontaron un nuevo proceso de eliminación.

Lo cierto es que Capelli compartió con gran parte de la casa, justo antes que realizaran un breve contacto con Diana Bolocco.

En ese momento la presentadora consultó al grupo sobre la opinión hacia la entrada de Constanza. La mayoría aprobó esto, aunque hubo dos que mostraron reparos: Pedro Astorga y Michelle Carvalho.

Coni Capelli ingresa a Gran Hermano 2

¡PENSARON QUE ERA LA ANTONIA! 😱 👑La ganadora de la primera temporada de #GranHermanoCHV, Cony Capelli, reingresó al reality más famoso del mundo para revolucinar la casa. ¿Cómo reaccionarán los jugadores? 👀 Lo viste primero SOLO por DIRECTV y @dgo_latam. Sigue viviendo Gran… pic.twitter.com/YF0P3sNDoT — Chilevisión (@chilevision) September 30, 2024

En este sentido, el exintegrante de Amor a Prueba evidenció una crítica a una posible extensión del programa.

“Personalmente, si es que se alarga este reality, si es que significa que va a seguir entrando gente, a mi personalmente no me gustaría”, indicó.

“Pero yo no le niego la opción a nadie, yo no sería la persona que cortaría eso”, agregó segundos después.

Por su lado, la brasilseña expresó: “Está bien, la he visto en capítulos del año pasado, no me gustaba mucho eso sí. Pero qué rico poder conocerla. La había visto peleando mucho”.

“Llegó muy buena onda, con muy buena energía, entonces qué agradable poder conocerla (…) imposible que gane dos ediciones seguidas, pero bienvenida para que esté unas semanas de invitada”, concluyó.

Por ahora se desconoce cuánto tiempo Cony Capelli se mantendrá en el programa, aunque ella misma adelantó que sí será parte de las pruebas.