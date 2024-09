Pedro Carcuro, reconocido relator deportivo, ha vuelto a abordar públicamente el sensible tema de la muerte de su hijo Franco en 2009, quien sufría de depresión endógena. En una emotiva conversación con Carlos Caszely en el podcast Pedro Pé, reveló que visitó el Cerro San Cristóbal para conmemorar el aniversario de la partida de su hijo, donde esparció sus cenizas según su deseo.

La muerte de Franco Carcuro sigue siendo un tema muy sensible para su padre, el relator deportivo Pedro Carcuro. Aquel hecho ocurrió en 2009, el profesional sufría de depresión endógena.

De hecho, en una pasada conversación con Carlos Caszely en el podcast Pedro Pé, el histórico rostro de TVN realizó una dura confesión.

“Esto no lo he dicho nunca públicamente (…) Te voy a contar una intimidad, Carlos. Te lo voy a contar a ti, por el afecto largo que hay. ¿Tú sabes de dónde vengo hoy en la mañana, cuando estamos grabando este programa?”, indicó.

“Vengo del Cerro San Cristóbal, porque en un rincón del cerro, por expreso pedido de él, tiramos las cenizas de mi hijo Franco y hoy es el aniversario de fallecimiento de mi hijo”, añadió emocionado.

Pedro Carcuro ha hablado en muy pocas ocasiones respecto a la muerte de su hijo. Una de las primeras veces fue en el programa De tú a tú, con Martín Cárcamo.

“Es imposible de sobrellevar, no se puede, es un puñal que no te lo puedes sacar nunca. Es lo peor que te puede pasar”, indicó en esa ocasión.

No obstante, en esa oportunidad Carcuro aseguró que estar más tranquilo, pues “tiene explicación, porque hay una enfermedad detrás de todo… la depresión es como un cáncer del alma y de la mente”.

“Esa es la explicación, pero para uno desde la vereda del amor, desde la relación de padre con un hijo, donde conversábamos todos los días, a cada rato y de todo, uno no lo puede aceptar, no lo puede entender. Uno se pregunta ¿y por qué pasó esto? ¿Por qué a mí me tocó esto? ¿Por qué esta injusticia tan grande?… es parte de una mochila que se hace insoportable de llevar”, dijo.

En tanto, agregó: “Algo se racionaliza. Tengo capacidad para contártelo a ti, cosa que no había hecho antes, de compartirlo. Uno puede compartirlo, pero aceptarlo, jamás, ahí está el punto, aceptarlo jamás”.