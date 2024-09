Medios en Estados Unidos confirmaron la muerte de Eduardo Xol, animador y diseñador que adquirió fama internacional por ser parte del programa Extreme Makeover, Home Edition.

De acuerdo a TMZ, el profesional fue apuñalado en su departamento en Los Angeles, California.

Él mismo llamó a las autoridades para pedir ayuda y denunciar el hecho. Rápidamente fue llevado hasta un hospital.

Si bien alcanzó a llegar y recibir tratamiento, la herida fue muy grave, por lo que falleció el pasado 19 de septiembre.

“Estamos desconsolados por la trágica pérdida de nuestro amado Eduardo Xol. Como su familia, sabemos que su generosidad ha tocado la vida de muchas personas, indicó su familia en un comunicado.

