Durante esta tarde se realizó la polémica actividad del “Trono de la verdad” en Gran Hermano, la cual, como era de esperarse, dejó divisiones entre los participantes.

Sin embargo, uno de los enfrentamientos que más aplausos sacó entre quienes veían en vivo el programa fue el de Michelle Carvalho y Manuel Napoli.

Los jugadores, que desde hace tiempo no se llevan nada bien, discutieron a raíz del cambio que habría provocado el italiano en la mejor amiga de la brasileña dentro del encierro, Alexandra ‘Chama’ Méndez, en el naciente romance que tienen.

Según evidenciaron los mismos seguidores del programa a través de videos que se han viralizado en redes sociales, Michelle lo acusó de tener “personalidades múltiples” debido a sus constantes cambios de ánimo, además de acusarlo de ser una persona tóxica y violenta.

“Como en un programa que grabaron hace poco en España donde le pegaste a una mujer, no sé si le tiraste un huevo en la cabeza o el pelo, no sé”, le sacó a colación de entrada, haciendo alusión a una agresión que cometió Napoli contra una compañera del reality “La Isla de las Tentaciones”.

“Pasas todo el día alegando ‘si me buscan me van a encontrar’ ¡Encontrar qué! ¿Eres ‘Fragmentado’? ¿Cuántas personalidades tienes y cuántas más vas a demostrar?”, le lanzó ante las constantes amenazas de Manuel, quien ha advertido en varias ocasiones a sus compañeros utilizando la mencionada frase.

Pero el descargo de Michelle no se detuvo ahí y aunque Napoli intentaba refutarla, la brasileña no cedió: “Eres un tóxico de mierda (sic), eres pésimo para ella y fin, y esa relación nadie se las compra. Solo ustedes dos la viven a pleno”.

Sobre lo mismo, la modelo aprovechó la instancia para acusar a la venezolana de reingresar al encierro utilizando información de afuera, esto, pues, renunció y volvió solo días después, para mostrarse con una personalidad que no tenía antes. Sin embargo, la transmisión fue interrumpida sin mostrar por completo el conflicto ni la réplica del italiano.

🔴🗣️ “ERES UN TÓXICO DE MIERDA, ERES PÉSIMO PARA ELLA Y ESA RELACIÓN NADIE SE LA COMPRA…”

Michelle con todo contra Manuel👁️👄👁️#GranhermanoCHV #GranHermanochile #GranHermamoCHV #GranHermano pic.twitter.com/51M3f6gp9I — Cata (@catavariav) September 26, 2024

El enfrentamiento de Pedro con Chama por Michelle

Pero, este no fue el único encontrón que dejó estragos dentro de la casa. En la misma dinámica, la ex mejor amiga de Michelle lanzó una frase desde el trono que no agradó para nada a Pedro Astorga, el viejo amigo de la brasileña.

“Había una conversación en la mesa, ella (Carlyn Romero) y Yuyuniz burlándose de tu peso, y que Yuyuniz te iba a ganar la competencia porque eras gorda…”, alcanzó a decir sobre un video que vio fuera del reality antes de que el kayakista la interrumpiera.

“¿Pero no que no ibas a decir cosas de afuera Chama? Es feo”, le advirtió y agregó: “Lo estás diciendo en un tono muy calmado, como que eres super buena y te tiras un comentario super mala onda”.

Pese a que la venezolana se intentó defender diciendo que fue un comentario de su compatriota, con el fin de señalarle que Romero tampoco es tan leal como se muestra, Pedro continuó en su defensa a Michelle. “Como lo tiras es feo”, concluyó.