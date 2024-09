Varias son las historias que se han desarrollado en torno a Miss Universo 2025, el cual dejó atrás las restricciones de edad. Ahora, se conoció el caso de Choi Soon Hwa, modelo surcoreana que quiere obtener el cetro a los 80 años.

Se trata de una mujer que comenzó en este rubro con 70 años, siendo parte de campañas publicitarias y desfiles, como la Semana de la Moda de Seúl.

De acuerdo a Euronews, Choi nació a fines de la Segunda Guerra Mundial, por lo que debió enfrentar un escenario adverso desde pequeña.

Asimismo, también vivió las vicisitudes de la Guerra de Corea, cuando vivía en la ciudad de Masan.

Logró con bastante esfuerzo titularse como enfermera, aunque también trabajó como pastora religiosa y voluntaria en hogares de acogida.

En lo que es su vida personal, la mujer tuvo un matrimonio, el cual terminó con el divorcio. Tiene dos hijos, tres nietos y actualmente reside en Seúl.

👗 "Use your talents to find a place where you feel confident."

Choi Soon-hwa, an 80-year-old South Korean, has made history as the oldest-ever contestant in the Miss Universe competition.

— Euronews Culture (@euronewsculture) September 17, 2024