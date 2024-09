Carolina de Moras es una de las invitadas al nuevo capítulo de Podemos Hablar, donde hablará de variados temas ligados a su carrera como modelo y animadora.

En este sentido, la expresentadora del Festival de Viña del Mar desclasificó extraños episodios que, años atrás, tuvo con Marco Antonio López, conocido como ‘Parived’.

De acuerdo al testimonio de De Moras, el líder espiritual intentó mantener contacto con ella hace años, tiempo antes de su matrimonio con Tonka Tomicic.

“Es un hombre muy observador y muy entrador también. Entonces, sabe como engancharle a las personas, sabe cómo llamar la atención. Y aparte que tenía esta cosa mística”, expuso.

“Llamaba para hablarme del equipo del matinal (…) me daba consejos. Me hablaba del equipo, que tuviese ojo, o sea cuidado, cosas así”, agregó.

No obstante, la modelo dejó entrever que comenzó a desconfiar de este acercamiento, por lo que prefirió alejarse. “Decidí no contestar más”, sentenció.

Relato de Carolina de Moras

Asimismo, en la misma conversación, Carolina de Moras remomoró una extraña acción que López habría efectuado hacia ella, durante un evento.

“Él se me acercó por la espalda, yo pensé que me iba a saludar y no me saludó (…) y me hizo como una rozada de espalda, una rozada con intención, una imposición de mano. Yo quedé para dentro”, concluyó.

Hay que señalar que la modelo actualmente se encuentra dedicada a proyectos fuera de la televisión.