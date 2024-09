Durante el último episodio de Gran Hermano, los diez últimos participantes que permanecen en la casa tras dos meses de encierro recibieron saludos de sus familiares. Tal fue el caso de Camila Andrade y Pedro Astorga.

La animadora de televisión, recibió un emotivo mensaje de su madre y hermana, quienes la felicitaron por su desempeño en el programa, lo que la llevó a una profunda reflexión.

“Te extraño. Lo estás haciendo increíble, échale para adelante, demuestra tal cual tú eres y así lo estás haciendo. La gente te está aprendiendo a conocer”, le dijo su madre.

A cuyas palabras se unió su hermana, quien incluso le reveló que habla todos los días con Francisco Kaminski, con quien además celebraron su cumpleaños en familia.

A la ya emocionada Camila Andrade, quien no pudo contener las lágrimas, se le sumó el saludo de su pareja, el locutor radial antes mencionado, quien le dijo: “Te amo mucho, estoy bien, te echo mucho de menos. No hay segundo ni minuto en que no piense en ti. Te admiro mucho, eres una mujer extraordinaria (…) agradezco a la vida tener un premio como tú a mi lado“.

“Espero verte pronto, sigue adelante, sigue luchando, sigue siendo tú y siente mi amor en cada segundo. Te amo con toda mi alma“, concluyó Kaminski a la vez que se tocaba el corazón.

El saludo de su pareja, además de detonar la emoción en la animadora, la llevó a una profunda reflexión sobre su familia, esto, pues antes de confirmar su relación con el locutor radial, Andrade fue sindicada como la tercera en discordia en el fin del matrimonio de Francisco con Carla Jara.

Esto generó que estuviera en el ojo de polémica y como objeto del escrutinio público, ya que ambos siempre negaron que hubiera una infidelidad de por medio, pese a que Jara reveló que encontró un mensaje de Andrade dirigido a Kaminski a altas horas de la madrugada durante sus vacaciones en familia.

“Primero quiero darles las gracias porque se exponen, los tres, eso me emociona mucho. Respecto a mi familia, yo un poco, quizás en el último tiempo, he sentido una deuda con ellos, porque ellos también sufrieron mucho conmigo en el último tiempo“, dijo en alusión a la polémica.

“Siempre sentí que sigo en deuda con ellos porque cuando hay una familia unida y hay alguien que está sufriendo una pena grande, una crisis, no sufre solamente esa persona, sufre toda la familia y ellos estuvieron conmigo, a la par en ese sentimiento (…) me dio mucha tristeza que sufrieran conmigo“, reconoció.

Pero Camila Andrade no solo recibió el saludo de su familia, sino que también más tarde, a través del box de intercambio, le entregaron un polerón de Francisco Kaminski.

Sobre la prenda, la animadora relató en el confesionario: “Este es el polerón de mi novio y sabía inmediatamente lo que era, cuando abrí el box sentí el olor inmediatamente. Entonces, me emocionó harto sentir un poco de él en esta casa, sentir esto acá ayuda mucho al corazón, a la cabeza, al alma”, concluyó.