Durante el último episodio de Gran Hermano, tras una actividad de baile, un grupo de participantes, entre ellos Yuhui Lee y Patricio Steffan, ganaron un saludo de sus familiares.

El jugador chino, Yuhui Lee, pudo ver después de varios meses a su abuela, quien le envió un mensaje desde China.

“Nos enteramos de que estás participando en un programa de televisión. ¡Te apoyaremos, te enviamos ánimo y fuerza! Te queremos, te extrañamos y esperamos verte pronto”, le dijo la mujer entregándole su apoyo.

El momento emocionó a Yuhui, pues reconoció que tras la muerte de su madre, emprendió el viaje hasta Chile como una forma de escapar del dolor. A su vez se alejó de su núcleo más cercano, formado por sus abuelos, su hermana y su tía, quien lo crio.

Sobre esta última, el cocinero relató un crudo episodio vivido en su infancia, cuando su “Mami” -como llama a su tía-, lo mandó a buscar a su madre luego de enojarse con él.

“Mi mami cuando era chico y se enojaba porque me portaba mal, igual me dijo cosas feas. Por ejemplo ‘Oye tú no eres mi hijo, no tengo que mantenerte, busca a tu mamá, yo soy tu tía’, pero obvio estaba enojada”, contó.

Sobre lo mismo se sinceró: “Yo cuando chico escuché esas palabras y me dolió mucho, (y pensé) ‘no quiero vivir aquí, nadie me quiere’. Mi mamá (biológica) me quería mucho, no me retaba ni me pegaba, por eso cuando se fue, pensé ‘en este mundo nadie me quiere’, yo era muy inmaduro, pero mi corazón era fuerte”, afirmó.

La madre de Patricio emocionó a Pedro Astorga

En este contexto, el chileno también tuvo la oportunidad de recibir novedades de sus hijos y madre, momento que lo emocionó y dejó en lágrimas.

“Te adoro y te estoy esperando”, le dijo la mujer, además de felicitarlo por su paso por el programa.

Tras ello, Patricio explicó que su madre tiene un nivel grave de Parkinson, el que le quitó la movilidad hace unos años: “Fue bien terrible, bien rápida y de un minuto otro dejó de caminar, prácticamente no camina. Es un parkinsonismo bien atípico, que no responde al medicamento“.

En ese momento sus compañeros rompieron en lágrimas, sin embargo, tal como dejaron ver las cámaras en vivo, Pedro Astorga tuvo que retirarse del living debido a la emoción.

La razón detrás de su reacción del jugador de Gran Hermano se debería a la muerte de su propia madre, Inés Leiva, quien falleció en octubre de 2013 producto de una Esclerosis Lateral Amiotrófica, más conocida como ELA.

Por eso, no ha sido extraño ver a Astorga usando una polera y pañoleta con la frase “La ELA existe”, en referencia a una organización creada por un paciente para concientizar sobre la afección.