El dúo de amigas del reality Gran Hermano, Michelle Carvalho y Camila Andrade, protagonizaron un tenso momento la tarde de este jueves en el encierro. Resulta que Andrade perdió los estribos debido a las constantes críticas de su compañera.

Todo ocurrió cuando Camila se encontraba lavando un sartén en la cocina, fue entonces que Michelle se le acercó y le dio algunas indicaciones sobre cómo limpiar el utensilio.

Su actitud, aparentemente, molestó a su amiga: “Michelle, eres realmente insoportable, estoy lavando yo“, reclamó. “Lávalo tú”, sugirió, a lo que la aludida se negó.

“¿Qué te metes tú en lo que estoy lavando yo?”, se quejó Andrade. La pelea surgió porque, según Carvalho, su compañera no estaba lavando el sartén con detergente, por lo que no lograba quitar la grasa, “tiene poco jabón”, reiteró.

Ante su insistencia, Camila continuó: “Que enfermante, todo es alegar. Estás peor que una vieja de 65 años, sola“.

“No me gusta el salmón, no me gusta como lavan, no me gusta como hacen la cama, lavaste mal esto, no me gustó el almuerzo, no me gustó esto, hazlo así, pudiste haberlo hecho mejor”, la imitó. “Hazlo tú y hazlo mejor“.

Por último, Andrade le pidió a Michelle que sea autocrítica “alguna vez, por favor”, para después retirarse tarareando una canción. La brasileña, por su parte, hizo unas muecas a las cámaras.

La discusión generó una serie de comentarios en redes, ya que Michelle y Camila han sido amigas durante gran parte del programa, junto a ‘Chama’, que tras distanciarse del grupo finalmente abandonó la competencia. Las tres eran llamadas “El Tridente”, pero todo indica que la amistad podría fracturarse.