La animadora Savka Pollak desmintió rotundamente los rumores que la vinculaban a una negociación con una plataforma de contenido para adultos debido a problemas económicos. Aclaró a través de su cuenta de Instagram que no generará ni ha generado ese tipo de contenido, destacando su enfoque en impactar positivamente en la vida de las mujeres a través de talleres creativos, reafirmando su rumbo profesional.

Hace algunas semanas surgieron varios rumores que apuntaban a una negociación de Savka Pollak con una plataforma de contenido para adultos, todo esto debido a supuestos problemas económicos de la comunicadora.

Fue el panelista de Sígueme, Sergio Marabolí, quien reveló la supuesta negociación de la animadora de “Video Loco”: “El asunto es que finalmente estaría en negociación, no ha firmado, Savka Pollak. Está analizando la posibilidad de entrar a esta plataforma para adultos”, dijo en ese entonces.

Según comentaron en el mencionado programa, la decisión de la conductora de televisión de ingresar al mundo del contenido para adultos se debería a la deuda de pensión de alimentos que le debe el padre de sus hijos.

Sin embargo, fue la misma animadora de televisión quien salió a aclarar que esto no es cierto. En su cuenta de Instagram, Pollak compartió un video de sí misma haciendo frente a los rumores.

“Lo más importante a aclarar aquí es que yo no he generado, no voy a generar, ni generaré contenido para plataformas para adultos, eso es lo primero”, comenzó diciendo.

A lo que agregó: “El contenido que genero, que quiero generar y que he venido generando es impactar en la vida de las mujeres, escucharlas de verdad y poder abrirles camino a través de talleres creativos“, aclaró.

“Es por eso que esto otro, no calza con el camino que yo he decidido tomar de aquí en adelante“, zanjó la animadora de televisión.