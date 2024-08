El reciente capítulo Gran Hermano estuvo cargado de polémicas por el juego del congelado. La esposa de Iván Cabrera, Tiffany \'Titi\' Magrini, enfrentó a Camila Power con un mensaje directo y contundente, expresando que le caía pésimo y deseando su salida de la casa. La esposa de Cabrera también aconsejó a Íñigo que Power no le sumaba, lo que dejó sorprendido a Claudio Michaux, encargado del React. Este enfrentamiento no pasó desapercibido, ya que días antes Magrini había criticado a Power en redes sociales.

La noche de este martes volvió el “congelado” a Gran Hermano y dejó varias polémicas a costas, una de las más resonadas fue el mensaje de Tiffany ‘Titi’ Magrini a Camila Power.

La esposa de Iván Cabrera ingresó al encierro directo a saludar a su pareja, a quien le comunicó el bienestar de su familia. Sin embargo, hacia el final del tiempo fue en búsqueda de nada menos que Power para enfrentarla.

“No me puedo ir sin decirle esto”, se le escuchó decir mientras corría por la casa buscando a la modelo.

Cuando al fin dio con ella, se puso de pie frente a ella y le dijo: “No me podía ir sin decirte a tu cara, que me caes pésimo, que lo único que espero es que salgas a placa y que te vayas”, le lanzó.

Tras ello, la esposa de Iván Cabrera aprovechó que Íñigo estaba junto a Camila Power y le aconsejó: “Tú me caes increíble, (pero ella) no te suma, no te suma”, le dijo señalando a la jugadora.

El voraz mensaje de Titi Magrini dejó perplejo a Claudio Michaux, encargado del React, quien no pudo ocultar su sorpresa. Lo cual hizo notar poniéndose de pie, cubriéndose la cara y gritando: “¿Qué está pasando chat?”.

La esposa de IVÁN contra CAMILA POWER: -"No me podía ir sin decirte, a tu cara, que me caes pésimo. Y que lo único que espero es que caigas y que te vayas"#granhermanochv #granhermano #ghchile #granhermamochv pic.twitter.com/WGLaR7elAl — GRAN HERMANO • Noticias 👁️ (@GranHermano_HOY) August 28, 2024

No obstante, el mensaje no era de extrañar, puesto que hace solo unos días la modelo había hecho un descargo similar en su cuenta de Instagram.

“¿Esta mina que se cree wn?Jura que Iván fue a limpiar su imagen, Iván fue a ganar plata wn ¡No sé de verdad que se cree! La que supuestamente es la reina de las feministas y la vimos caer con personas que estaban funadas por violencia” (sic), comenzó escribiendo en una Storie con un video que mostraba a Power hablando a espaldas de su esposo.

“¡Juro que nunca he votado por nadie en este reality, pero votaré por esta mina que me cae como el hoyo! ¡Lo dije y que!”, aseguró en ese entonces.