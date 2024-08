Juan Cristobal Guarello y Jean Philippe Cretton sacaron ‘chispas’, durante los últimos días. Esto luego que el actual rostro de TVN recordara una entrevista que hizo al comentarista deportivo en el programa Mentiras Verdaderas, en 2014.

Aquella conversación fue sobre un libro escrito por Guarello, llamado Mala Gente, el cual está inspirado en el caso de Rodrigo Anfruns.

Fue hace algunos días cuando, en conversación con Yamila Reyna, Jean Philippe recordó aquel momento, ocurrido hace 10 años.

“No le caché mucho la volada en la que llegó”, indicó. “(Me dijo) para qué había sido tan rimbombante”, añadió en la conversación.

Guarello contra JP Cretton

Guarello respondió a los comentarios en su programa online La hora de king kong, donde evidenció una crítica hacia el animador.

“Me sorprendió que todavía se acordara de esa tontería, y recordó algo que yo no me acordaba. Me hizo una presentación con ‘cualquier color’, y yo le dije: ‘Tú tan rimbombante’. Y cristalito”, indicó.

“La entrevista era por mi novela ‘Mala Gente’. La periodista del programa se leyó el libro y le pasó una minuta, y él no leyó la minuta”, agregó.

“En un momento me dice ‘¿esto de ser tan pesado no te ha afectado en tu carrera?’, yo le dije ‘ no sé po, dímelo tú’. El me estaba entrevistando a mí, no yo a él”, siguió.

Sobre el final, Guarello recordó otra situación que se dio en redes sociales, aunque reconoció que sí había sido “pesado” en aquella entrevista.

“Y después, como si le hubiese sacado la madre en pantalla, empezó a subir huavadas (sic) a Twitter, de ‘qué noche más dura’, ‘vuelvo a mi casa con gente real’. Por una respuesta que ni siquiera era irónica. Se pasó, y yo fui pesado, pero la entrevista también…”, concluyó.