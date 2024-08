Pangal Andrade reveló días atrás, en un capítulo de Ganar o Servir, que hace unos años tuvo una fallida cita con la modelo Tita Ureta.

En la instancia, el modelo aseguró que la animadora lo había “dejado plantado”, situación que a él le afectó. No obstante, un detalle del relato le generó críticas.

“Tenía 19 o 20 años. Fui a Santiago, la llamé y le dije ‘¿Nos vamos a juntar?’, y me dice ‘sí’. Quedamos de juntarnos, llegué a Santiago y no me contestó más el teléfono”, indicó.

“Me fui llorando manejando al Cajón del Maipo. Se hizo la loca. Fue un momento terrible. Ahora con los años nos cagamos de la risa, somos amigos”, agregó.

Sin embargo, en redes sociales varias personas criticaron a Andrade, al notar que él tiene una diferencia de 7 años de edad con Ureta.

Pangal y Tita Ureta

Ante esta situación, fue el propio Pangal quien decidió hacer una aclaración, indicando que se confundió a la hora de recordar su edad en ese entonces.

“¿Cómo voy a invitar a salir a una niña de 13 años? Qué les pasa. No me acuerdo cuándo fue, pero ella tenía 19 o 22 años. Se pasan cómo dan vuelta la noticia. Dije una edad porque no me acordaba”, sostuvo.

De hecho, el mismo empresario hotelero reconoció que aquella comunicación con Ureta se dio cuando él había salido del reality Año 0.

Hay que señalar que Tita Ureta se casó en 2022 con Spiro Razis, en una ceremonia que se llevó a cabo en el extranjero.

Por su lado, Pangal se encuentra comprometido con Melina Noto, con quien tiene planes de matrimonio.