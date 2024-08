Chris Lindsay Doren será el nuevo niño embajador de la Teletón para su edición 2024, como fue anunciado este jueves por la fundación. Sus padres, Camila Doren y Kevin Lindsay, fueron voluntarios de la institución e, incluso, fue ahí que se conocieron.

Así lo reveló ella en conversación con Página 7, explicando que el menor nació con displasia de caderas y plagiocefalia, motivo por el cual debió proteger su cabeza con un casco durante cerca de un año y, además, un fisiatra de la Teletón diagnosticó a Chris con un potencial retraso motor, dado que a sus 7 meses aún no gateaba, descubriendo posteriormente que padecía diplejía espástica.

“Cuando volví del postnatal de Chris, me enteré que éramos aún más parte de Teletón, desde esta vereda”, relató la exvoluntaria. “Con la maternidad, los tiempos no eran tan compatibles. Por eso me fui a otro cargo dentro de la fundación, pero siempre muy vinculada”.

Más recientemente, cuenta, el niño fue sometido a una rizotomía para facilitarle el algún día poder caminar normalmente.

Pese a su discapacidad, expresa su madre, “Chris tiene ángel, un desplante, a él le gustan las cámaras. Hemos grabado harto, cómo sabe uno si después sigue este camino de las comunicaciones. También es importante entregar un buen mensaje a la sociedad”.

Actualmente, Chris tiene también una hermana llamada Mia.

Su historia fue contada también en un video publicado por Teletón, en el cual Chris mismo relata cómo se conocieron sus padres. “La historia de mi familia todavía se sigue escribiendo, y juntos hemos logrado muchas cosas”, expresa el niño embajador de la Teletón.