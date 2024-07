Daniela Bravo, que fue la primera eliminada del reality Gran Hermano 2, ya se encuentra de vuelta en Chile y habló abiertamente de su breve experiencia en el encierro, sus compañeros, y lo que se mostró en pantalla.

Bravo, que tuvo que salir de la casa el lunes por decisión del público, dijo que le sorprendió la edición del programa y que muchas de las cosas buenas no se habrían mostrado por tv.

“Salir ha sido chocante, porque desde adentro uno tiene otra perspectiva. O sea, a mis compañeros del sótano no se ha mostrado como realmente son. Yo a las personas que conocí en el encierro, no son las que se muestran acá afuera“, dijo en una entrevista con TiempoX.

“Entonces, quedé bastante impactada con eso. Me descolocó lo que se muestra y lo que se mostró incluso de mí. Porque hubo muchas más cosas buenas que las que se mostraron”, agregó.

Para cerrar el tema, completó que “las personas que yo conocí adentro son personas maravillosas. A pesar de no conocerlos, me sentí acompañada y acogida en momentos de frustraciones que todos tuvimos. Hubo mucho compañerismo, pero eso no es o que he visto acá afuera. Esas cosas no se resaltaron“.

Daniela y el “mea culpa” tras ser la primera eliminada de Gran Hermano 2

Por otro lado, Daniela hizo un “mea culpa” de algunos de sus momentos en el programa por los que fue criticada. “Por supuesto que hago mi autocrítica y claramente dije cosas que no correspondían. Pero me hago cargo y pido las disculpas correspondientes sobre algunos chismes que dije en momentos de confianza”, planteó.

“Pero yo soy mucho más que eso y lo tomo como un súper aprendizaje. Porque ¿quién me manda a hablar hues..?”, reflexionó.

Por último analizó la posición de sus compañeros no famosos que siguen en la casa. “Lamentablemente, el público no está con ellos. Pero yo estoy tranquila, porque yo estuve adentro. Compartí y conviví con ellos 24-7 y desde el lado más vulnerable. Además, estaría preocupada si esas personas que las conviví hubiesen hablado mal de mí y eso no fue lo que pasó”, expresó.