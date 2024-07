Emilia Dides se proclamó, el pasado domingo, como la nueva Miss Universo Chile, por lo que representará al país en la próxima edición de Miss Universo.

Fueron varios los momentos que dejó la pasada ceremonia, aunque uno en particular se viralizó en las últimas horas.

Este muestra a Dides sola saludando al público, mientras el resto de las candidatas abrazan a la primera finalista, Francisca Lavandero.

En redes sociales varias personas dieron cuenta de esto, muchas indicando que pudo existir un ‘impasse’ entre las competidoras.

“La envidia y resentimiento les corroe a las otras participantes”, “a quien abrazan? por qué todas están en el otro extremo?”, fueron algunos comentarios.

Emilia Dides y supuesto ‘impasse’ con compañeras

No obstante, en conversación con Página 7, la propia Emilia Dides descartó que existiera una mala situación.

“Y respecto a que fueron a abrazar a diferentes candidatas, me parece correcto, porque había algunas que estaban con pena”, sostuvo.

“Entonces se entiende, a mí también me fueron a abrazar, solamente que en la transmisión no se vio, pero me abrazaron y felicitaron. Varias me escribieron por WhatsApp también”, agregó.

Hay que señalar que la próxima versión de Miss Universo se llevará a cabo a fines de este año en México.