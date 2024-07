Naya Fácil, la recién coronada reina del Festival de Viña 2024, generó controversia al abandonar una entrevista con Pamela Díaz en su podcast festivalero luego de que el transformista Botota Fox se burlara de su "piscinazo" en febrero pasado. Ahora, Botota deslindó responsabilidad a Pamela Díaz por la situación, afirmando que no tuvo intención de ofender a Naya y que incluso le brindó apoyo.

Fue después de que la personalidad de internet, Naya Fácil, se coronara como la reina del Festival de Viña 2024 que concedió una polémica entrevista a Pamela Díaz en su podcast festivalero.

La influencer coincidió en el espacio con el transformista Botota Fox, quien en la ocasión se rio de su particular “piscinazo”. “La verdad es que yo le tengo fobia al agua”, le explicó Naya Fácil en el programa, sin embargo, la artista le respondió con burlas: “Se nota”, le dijo riendo.

Tras esta y otras bromas al respecto, la personalidad de internet decidió dejar la entrevista y dejó en evidencia su incomodidad, más tarde en sus redes sociales.

Sobre esto le consultó Julia Fernandes a Botota en el reality ¿Ganar o servir?, donde el transformista deslizó la culpa a Pamela Díaz.

“Con la Naya nunca he tenido atados y en realidad no fue con la intención de hacerla sentir mal. Siento que ahí hubo un error de comunicación de la Pamela (Díaz)“, afirmó.

A lo que agregó: “Le prestó ropa después de lo que pasó, porque era el momento de ella, ella salió reina, pero se sintió de que la menoscabaron”.

Sumado a ello, Fox aseguró que tras el altercado decidió restarse del festival y de los eventos relacionados. No obstante, reconoció su error.

“Me empecé a reír del piquero de ella, que no se sabe tirar piqueros, ella dijo ‘que feo lo que estás diciendo porque hay gente que no sabe nadar y yo no tuve los recursos para aprender a nadar’ (…) Y claramente estaba bien lo que dijo“, admitió.

El transformista también se refirió a la decisión de Naya Fácil de bajarse del reality Tierra Brava, donde iban a compartir elenco: “La gente le decía ‘no entres porque te va a hacer cagar la Botota’ y yo era la primera que decía ‘dale, entra"(sic)”.

Pese a ello, reflexionó y agregó: “Pero viéndolo bien, creo que tomó la mejor decisión”, cerró.