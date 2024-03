Naya Fácil vivió incómodo momento en podcast de Pamela Díaz: influencer acusó burlas y dejó entrevista

La influencer dejó el set de grabación ofuscada luego de que la animadora del programa y Botota Fox se rieran de su piscinazo.

Esta tarde, luego de ser coronada como “Reina de Viña”, la influencer Naya Fácil llegó hasta el programa web de Pamela Díaz, “Díaz en Viña”, donde conversó del momento junto a su futura compañera de reality, Botota Fox.

Sin embargo, lo que parecía ser una entrevista entre amigas, terminó con la creadora de contenido molesta, tal como lo mostró en sus redes sociales.

El enojo de Nayadeth -nombre real de la influencer- se originó cuando la transformista y la animadora se rieron de su particular piscinazo esta mañana, el que consistió en hundir parte de su rostro en el agua, siempre acompañada de una salvavidas que sostenía su mano.

El momento sacó risas incluso en la influencer, puesto que en ocasiones anteriores otras embajadoras se han lanzado piqueros e incluso han nadado en el mar.

No obstante, en un punto las bromas dejaron de ser graciosas para Naya. “La verdad es que yo le tengo fobia al agua”, alcanzó a decir la creadora de contenido antes de que las estridentes carcajadas de Botota la interrumpieran: “Se nota”, le dijo a modo de burla.

Pese a que Naya Fácil intentó tomarse el momento con humor, la transformista tampoco creyó en su explicación: “La gente que es de bajos recursos no tiene para clases de natación”. “Ya estás con problemas existenciales”, le lanzó Fox entre risas.

Tras ellos insistió en defenderse diciendo que nunca tuvo los recursos para aprender a nadar. Sumado a ello, explicó que además tiene problemas en el tabique nasal por una rinoplastia mal hecha.

“Me operé y no me resultó la cirugía entonces (no respiro por la nariz)”, detalló mientras Pamela Díaz intentaba ocultar sus risas.

Pero a la influencer no le causó nada de gracia, tal como dijo en sus redes sociales luego de dejar la entrevista: “Si van a invitarme a una entrevista para hacerme sentir incomodad, para reírse de mí, no me inviten”.

“Yo acabo de ser super bien ubicada porque yo me quería puro ir del lugar (…) que me inviten para reírse de mí, me acabo de sentir pésimo”, relató.