En el más reciente capítulo de “Ganar o Servir“, Luis Mateucci protagonizó una tensa e incómoda escena en el patio de la hacienda frente a Daniela Colett y varios de sus compañeros de encierro.

Y es que el argentino se hizo una herida en la rodilla, razón por la cual andaba irritado. Por ello, luego de que su pareja le tocara accidentalmente la rodilla, Luis estalló.

El trasandino, en su rabia, pateó una pared en el patio, a lo que todos los presentes le dijeron que la acción de Colett había sido sin querer.

La reacción de Luis Mateucci por gesto de Daniela Colett

“Fue sin querer, perdón, perdón, perdón”, le dijo la brasileña, para luego irse a su cama. Oriana, quien estaba en el lugar también, le reiteró a Mateucci que la situación había sido un accidente.

Luis, en un intento de explicar su reacción, le dijo a Marzoli que ya era la “tercera vez consecutiva” que su pareja le tocaba la herida.

El argentino fue a la habitación de los Sirvientes para pedirle perdón a Colett, sin embargo, ella no quería verlo: “Ya, no me hables. ¿Te pegué a propósito? No me hables, no quiero hablarte”, le dijo bastante enojada.

“Fui a estar cerca tuyo por estúpida, ya no me acerco más, chao“, continuó la brasileña, mientras Mateucci le explicaba que su accionar había sido pues su roce “le había dolido”. “Estoy enojada, de verdad no te quiero hablar”, le dijo nuevamente Daniela.

“Te enojas con los que no te tienes que enojar, y con los demás ‘jiji, jaja"”, le respondió Luis, a lo que la brasileña le cuestionó si realmente iba a seguir con eso en tal momento.

“Estoy asumiendo que me equivoqué, mi forma de reaccionar fue porque me dolió y nada más”, le reiteró Mateucci, a lo que Colett le dijo que había reaccionado como un estúpido.