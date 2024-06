Kathy Orellana reveló un especial vínculo con Kel Calderón y Hernán Calderón, padre de la influencer, entregando detalles en una entrevista con Página 7.

En el pasado Día del Padre, la exintegrante de Rojo había comentado una publicación que la abogada dedicó a su progenitor.

“Cariños, tío. Usted, como Kel, tiene un enorme corazón. Recuerdo con mucho cariño su llamado, brindándome su ayuda cuando Kel no estaba en el país. Se preocuparon ambos de mí, son unas personas maravillosas y claramente Kel tiene su corazón”, indicó.

La cantante ahondó en este punto en conversación con el citado medio, asegurando que los Calderón le tendieron una mano en un momento complejo.

“Me ocurrió un percance, que no voy a detallar, porque no viene al caso, y la Kel no estaba en el país”, indicó.

“Me llamó don Hernán para ofrecerme ayuda, la que sea, monetaria… la que fuese, porque la Kel estaba muy preocupada por mí, luego de haber visto algo en las redes sociales”, agregó.

“Yo creo que uno puede tener muchos amigos en la vida y estar todos los días contigo, pero las personas de buen corazón se ven en los momentos que menos esperas. Me saco el sombrero por Kel y don Hernán”, concluyó.

Mensaje de Kathy Orellana

Hay que señalar que Kathy Orellana, actualmente, está en juicio para recuperar la custodia de su hijo.

“Estoy viviendo con mi hijo, pero aún estoy con un proceso en tribunales para recuperar su custodia”, indicó.