Fue hace un año cuando Fabrizio Copano realizó una comentada intervención en Nueva York, al mostrar imágenes de Checho Hirane en Times Square.

Aquella situación no se le ha olvidado del todo al también humorista, y locutor radial, por lo que lanzó varios dardos en el pasado capítulo de Podemos Hablar.

“Copano siento que rompió los códigos. Él en su rutina me mataba, hacía un funeral y me imagino que debe ser por algo político, porque yo profesionalmente nunca lo he criticado”, expuso.

En este sentido, Hirane analizó lo que ha sido el programa El Antídoto, el cual es conducido por Copano en Mega.

Comentario de Checho Hirane

“Me han llamado hartos medios de comunicación para que comente vengativo de que no le ha ido bien en su programa de televisión, y yo jamás lo haría”, indicó.

“Podrán decir que soy de derecha, que soy facho, pero siempre he sido de una sola línea. Nunca me he cambiado en mis temas valóricos”, agregó.

A ello sumó una recomendación para Copano, a quien le aseguró que si “mete farándula” subirá el rating.

Hay que señalar que El Antídoto compitió varias semanas con Podemos Hablar, por el rating de los días viernes, hace ya bastantes meses.