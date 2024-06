Carolina de Moras propuso al reconocido actor chileno estadounidense, Pedro Pascal, como animador para el Festival de Viña 2025. Por el momento, Karen Doggenweiler sería la candidata fuerte para el evento musical, pero todavía se desconoce quién la acompañaría en este importante rol.

De Moras, que animó el festival entre el 2014 al 2018, sugirió al actor internacional durante una entrevista con Página 7: “Yo había escuchado a Pedro Pascal, me tinca demasiado, sería atómico”, comentó.

Asimismo, agregó que un actor de su talla “podría, de todas maneras, hacer de animador, sería una súper experiencia”.

Recordemos que, Pascal lleva tiempo actuando en grandes producciones de Hollywood y el streaming, protagonizando series como The Mandalorian, The Last Of Us y compartiendo pantalla con importantes estrellas como Nicolas Cage, por ejemplo. Además, recientemente se sumó al Universo Cinematográfico de Marvel como ‘Reed Richards’, para la nueva versión de Los 4 fantásticos.

Si bien, el actor actualmente tiene una pesada agenda, Carolina de Moras no lo ve como un impedimento. “Él es bien nacionalista, así que no lo veo mal”, planteó.

Sobre Doggenweiler como uno de los rostros del festival, agregó que “hablé con ella en su minuto, humildemente le ofrecí mi experiencia y lo que necesite. (…) Yo feliz le ayudo, a veces una también se marea y se equivoca porque es bastante información”.

“Espero que lo pase bien y, sobre todo, que no se olvide que este es un festival donde se comparte (…) yo siento que más que estar preocupada de que tiene que ir según la pauta, tiene que acordarse de que este es un programa que tiene un público en vivo y eso es lo que manda”, mencionó.

Ante la posibilidad de una sola animadora en la próxima versión del evento, De Moras señaló que “a mí me gusta un animador y una animadora, es un escenario gigante, es mucha pega para una sola persona”.