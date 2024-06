Luis Gnecco fue uno de los invitados de “Podemos Hablar”, el estelar de conversación y revelaciones de Chilevisión. Allí, se refirió en profundidad a los efectos que causó en su vida pública y privada la denuncia por violencia intrafamiliar (VIF) que su exesposa interpuso en su contra en 2021.

“Cambió (mi vida). Pasó el evento, pedí disculpas públicas y me sumí en lo que se llama la profundidad periscopio, que le llaman, que es francamente bajar las revoluciones. Porque fue un evento que yo tampoco quise como, a ver…”, dijo de entrada.

“No haber estado en la chimuchina, ¿me entiendes? Porque se pueden hablar cosas y puedes decir cosas. En fin, de ahí sales y te quedas atrapado (…). Lo que pasó después fue un remezón”, añadió.

Luis Gnecco: “En este país somos especialistas (en) hacer leña. No leña: chips del árbol caído””

Después de perder trabajos a causa de la denuncia legal, Gnecco se concentró en cómo superar la situación.

“Tú puedes seguir escalando en el conflicto, pero lo que hay que hacer para desarmar un conflicto es decir: perdón, me equivoqué, listo. Con eso se baja las revoluciones inmediatamente, que fue lo que yo hice. Creo también que es lo que correspondía, entendiéndolo. No me lo podía tomar en la personal. ‘La sociedad está en contra mía’… No”.

“De verdad, cuando me cancelaron esas pegas, dije: a ver, yo que el señor Danone hubiese hecho lo mismo, obviamente. Tú no puedes entrar a pelear ¿Por qué me están censurando? ¿Por qué me están cancelando? De que la cancelación fue efectiva, sí”, reconoció.

“Para mi gusto, el conflicto, pudo haberse resuelto de una manera más privada. Esto lo he conversado con mi exmujer que es la afectada (…). ¿Qué hago yo con eso? Pongo un antes y un después. Queda como una marca indeleble en mi vida, ¿no? Hay que superar. Fue una equivocación, sí. En su minuto lo dije y tenía que asumir las consecuencias. Ya, listo, chao”.

“¿Fuiste en un tiempo un tipo soberbio?”, preguntó el conductor Julio César Rodríguez.

“Supongo que sí. A todos los que trabajamos públicamente, nos pasa que nos olvidamos de los límites, nos olvidamos de ciertos cuidados. Hay gente que no, que siempre los ha tenido, actores, colegas o personas, conductores, personas del mundo del espectáculo, en fin. Siempre han tenido un cuidado y siempre han tenido una especie de ser público, un poquitito más cuidado. Yo honestamente no, yo siempre cultivé otro perfil, un perfil más provocador. Y sí, cuando tú te caes, cuando tienes un problema, obviamente te caen las penas del infierno”, afirmó.

“Si en este país somos especialistas (en) hacer leña. No leña: chips del árbol caído”, comentó antes que la conversación cambiara de tema.