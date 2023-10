La noche del martes 24, Cony Capelli vivió un tenso momento con Francisco “Pancho” Arenas en Gran Hermano. Los examigos discutieron en duros términos frente a los demás concursantes y animadores del programa, situación que terminó colapsando a la joven, llevándola a querer renunciar otra vez.

Tras la pelea, Cony se dirigió al confesionario visiblemente afectada, momento que no se mostró hasta ayer, en el último capítulo emitido del reality.

Entre lágrimas, Capelli le expresó a “Big” su intención de renunciar, a lo que la voz omnipresente le dijo que tenía que tranquilizarse. “No puedes dejar que esto te afecte“, le aconsejó Gran hermano.

“Yo no me voy a prestar para este show para que me estén dejando como las hueas (sic) mientras mi mamá me está mirando, mi familia me está mirando“, dijo Cony llorando.

“Quiero que te tranquilices, si quieres puedes quedarte el tiempo que necesites aquí conmigo en el confesionario (…). Prométeme que cuando salgas de aquí, lo harás con la frente en alto“, le respondió “Big”.

“Como que he tratado de hacer las cosas distintas, aprender de lo que he cometido acá adentro y siento que se enloda todo lo que he tratado de hacer; llevar la fiesta en paz, poder llevarme bien o por último ignorar a Sebastián la mayoría del tiempo. Me da mucha rabia porque siento que por más que trato de quemar etapas y de avanzar, es como retroceder todo el tiempo“, le explicó la joven a la voz.

“Por supuesto que he cometido muchos errores pero he tratado de ir mejorando e ir apaciguando un poco, por lo menos, mi impulsividad y ciertas actitudes que sí son agresivas, pero las he tratado de mejorar, he tratado de aprender y no para el público, a mí no me interesa eso”, continuó diciendo Cony.

“Me da mucha pena y me da mucha rabia que esto pase, más encima por Sebastián que manipula todo. Me duele demasiado que Francisco me acuse a mí así después de todo lo que hace la persona que él avala“, lanzó la bailarina.

Luego de sincerarse, “Big” le hizo una pregunta: “¿No crees que tal vez en algún momento puedas tener una conversación con Francisco?”

“No, imposible, es que imposible, imposible. Eso no va a suceder pero jamás. Con lo que acaba de suceder yo no le declaro ni la guerra pues yo aprendí de esto, lo ignoro, pero para mí él está muerto“, le respondió tajantemente Cony.

