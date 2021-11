El periodista de Meganoticias, Rodrigo Sepúlveda, se refirió a la polémica que involucró a un equipo del programa televisivo CQC y a integrantes del comando del candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami.

El incidente ocurrió en un local de votación en Ñuñoa, donde el vocero de Enríquez-Ominami, Ignacio Bustos, acusó que fue agredido por un camarógrafo de CQC. La acción fue captada en vivo por otras cámaras.

Posteriormente, el equipo de CQC se defendió, explicando a otros periodistas en el área que ellos estaban siendo agredidos con golpes, empujones y rasguños, los cuales habrían quedado registrados en video por un miembro de la producción.

La notera del programa, Simone Mardones, sería la principal afectada por las presuntas agresiones y afirmó que irá a constatar lesiones.

“Hay una cadena humana que me golpea con fuerza, hombres y mujeres tratando de sacarme para que yo no me pueda acercar al candidato”, aseguró la reportera.

Rodrigo Sepúlveda destacó que en el noticiero de Mega hayan mostrado las versiones de ambas partes, pero fue firme en señalar que los involucrados deben ser sancionados si se comprueban los golpes.

El periodista expresó en pantalla que “lo que si yo no voy a aceptar es la agresión a una mujer. O sea, sea como sea, si acá hay una investigación y efectivamente se comprueba que a Simone (Mardones) le pegaron, esa persona tiene que ser sancionada con dureza”.

“No por ir a hacer su trabajo, con preguntas que te incomodan, con un programa que a lo mejor te incomoda. Ella no puede estar recibiendo agresiones”, añadió.

Y recalcó que “la violencia contra la mujer, por lo menos desde acá, no se va a permitir nunca”.