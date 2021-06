Sin duda, el programa ‘Yo Soy’ cautivó a la audiencia mostrando el talento y habilidades de diferentes personas que quisieron ponerse la ropa de su artista favorito e interpretar lo mejor de su repertorio.

Es así como el espacio televisivo de Chilevisión, conducido por Millaray Viera y Jean Philipe Cretton, alojó a cientos de imitadores, dejando sólo a los diez mejores, los cuales fueron definidos por el jurado.

Sin embargo, no fue hasta la noche del domingo y lunes pasado, donde el público decidió quién era su favorito, eligiendo a Nicolás Cid, quien realizó un viaje por los grandes éxitos de Journey imitando a Steve Perry.

Así entonces, Cid de 34 años, se hizo acreedor del primer lugar de ‘Yo Soy’, llevándose 15 millones de pesos, además de un reconocimiento que traspasó las fronteras. En la competencia, el segundo, tercer y cuarto lugar, se lo llevó Marc Anthony (3 millones de pesos), José Feliciano (2 millones de pesos) y Brian Johnson (1 millón de pesos) respectivamente.

En conversación con Biobiochile, Nicolás Cid contó cómo fue ser parte de esta competencia, sus dificultades auditivas y enfrentarse a imitadores de alto nivel.

Inicios como imitador

Este artista, comenzó sus pasos por la música de la mano de Journey desde joven, pero no fue hasta 2014 que se unió formalmente a la banda tributo Evolution, donde comenzó su carrera imitando a Perry. “Este grupo ya existía, pero quien era vocalista decidió irse y fue ahí cuando me uní porque tenía una voz similar a Steve Perry, según me decían ellos”.

Junto a Evolution realizaban conciertos casi todos los fines de semana y vivían el sueño del rockstar. Sin embargo, Nicolás tiene un problema auditivo que significó un gran desafío para poder cantar, incluso estando en el programa.

“Tengo un problema de formación de tumores en el oído (…) Según explicaron los médicos, se debe a que cuando era chico sufrí muchas otitis y esto, junto a una mala cicatrización, empezó a generar tumores. Llegó un punto en que sólo tenía el oído interno, porque había perdido del oído medio hacia afuera”, relata Nicolás Cid.

Esto generó que Cid debiese someterse a diferentes cirugías para poder extirpar dichos tumores, pero es un problema que lo acompañará de por vida.

Para poder cantar, tanto antes como durante el concurso, este ingeniero en administración de profesión, debió aprender a “cantar” con otros elementos, aprendiendo a hacer música mediante la vibración.

“Comencé a moverme en función de la canción. En Yo Soy, puede que se veía un espectáculo, pero en realidad cantaba para sentir la vibraciones, incluso en los dientes para saber cuándo tenía que cambiar de nota”, relata.

Sin embargo, esto no fue impedimento para que Nicolás llegara a la gran final y se llevara el tan ansiado primer lugar. Aunque según cuenta, nunca pensó que estaría tanto tiempo siendo parte del show.

“Cuando fui al casting, me llamaron altiro de que había quedado y eso fue super bueno, de hecho, el casting fue el mismo día de mi cumpleaños”, cuenta. Sobre sus compañeros, dijo que “yo conocía a algunos imitadores de programas anteriores y todos tenían muy buen nivel”.

Si bien confiesa que no se encontraba en su mejor momento musical ya que llevaba más de un año fuera de los escenarios, dice que tuvo bastante apoyo de parte de todo el equipo para volver a interpretar al mítico Steve Perry.

Reconocimientos

Para lograr dicho primer lugar, el público fue fundamental en este proceso, ya que fueron ellos los que finalmente decidieron quién era el mejor imitador de Chile.

Sobre el apoyo y cariño que recibió de la gente, Nicolás reconoce que también hay un trabajo de responsabilidad detrás. “Ver a personas con pancartas, a niños, hace que uno sea responsable con la audiencia y darles lo mejor de uno”, señala.

No obstante, el reconocimiento no vino solamente de parte de sus cercanos, fanáticos, quienes incluso crearon cuentas en redes sociales para apoyarlo, sino que también fue destacado internacionalmente.

Y es que en medio de la competencia, a Nicolás Cid lo contactaron desde Panam Sports, para interpretar la canción Don’t Stop Believin’ de Journey como motivación para todos aquellos deportistas que serán parte de los Juegos Olímpicos de este año.

“Nunca pensé que eso iba a tener tanta repercusión. Ellos me contactaron por Instagram que querían que yo cantara la versión de ellos en un video motivacional. Nunca imaginé tener ese reconocimiento”, agrega.

Sobre cómo equilibró su trabajo con la competencia, Nicolás indica que recibió mucho apoyo por parte de sus compañeros y mucha flexibilidad para poder participar. “Eso también fue muy bueno. Pero siempre estos procesos agotan. Yo también soy esposo, hijo, tío, amigo y agradezco que todos me dieran las facilidades para poder estar en Yo Soy”.

En cuanto a su futuro, Nicolás Cid afirma que ahora viene “decantar todo lo vivido” y descansar de las arduas horas de grabación en un programa donde no sólo obtuvo el primer lugar, sino que también generó diversas amistades con el resto de los participantes.