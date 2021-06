La noche del lunes Mega emitió un nuevo capítulo denominado “de alto impacto” de Demente, para así competir con Canal 13, señal que estrenó La Torre de Mabel.

Uno de los momentos más comentados de la teleserie de la señal de Bethia fue el protagonizado por Miranda, personaje que es caracterizado por Victoria De Gregorio, quien golpeó un automóvil con un skate. Este martes, la actriz reveló una anécdota que ocurrió mientras grababan esa escena.

Recordemos que en la ficción, la joven fue grabada mientras era víctima de abuso sexual luego de ser drogada en una fiesta de cumpleaños en la casa de Tita Guevara.

Tal como recoge el sitio de espectáculos Página 7, esto la llevó a organizar una encerrona contra Tita en compañía de sus amigos, Pascal y Nicole, para que así confesara su plan.

Estaban en eso cuando de pronto llegó Clemente, quien fue precisamente el sujeto que se aprovechó sexualmente de ella. Debido a esto, Miranda decidió ir a buscar la patineta de Pascal para así golpear el vehículo del sujeto.

Un día después de la emisión de dicha escena, la actriz usó sus redes sociales para contar lo que ocurrió en la grabación de dicho momento.

“Les voy a contar un secreto. La escena que vieron ayer de cuando tenía que romper el parabrisas, yo estaba muy nerviosa”, comenzó señalando.

“No me tenía tanta fe… bueno, nadie me tenía tanta fe de que iba a ser capaz de romper el parabrisas. La cosa es que pusieron un parabrisas falso arriba del auto”, contó.

Sin embargo, la intérprete no calculó bien, ya que terminó destrozando no sólo el parabrisas falso sin que también el verdadero.

“Me eché el auto… pasé de largo, y no sólo me eché el parabrisas falso sino que pasé y me eché el auto”, confesó con una sonrisa en sus historias de Instagram.

La producción, escrita por Pablo Illanes y dirigida por Patricio González, narra la trama detrás del robo con secuestro de Mateo, el hijo pequeño de Teresa Betancourt (Paz Bascuñán) y Joaquín Acevedo (Benjamín Vicuña), pareja acomodada de Santiago.