Raquel ‘Kel’ Calderón lamentó el fallecimiento de su abuela Eliana de la Fuente a través de Instagram, mediante una sentida publicación, la tarde de este sábado.

“Y un día está todo bien y haces un asado con tu abuela, te ríes hasta que te duele la guata, ves fotos viejas y una película hasta las 22 de la noche en su living y una semana después se te va la persona que más te protegió, que fue la más leal, la más fuerte, la que más te quiso y te regaloneo en el mundo”, escribió.

Raquel se refirió a su abuela como su “zona segura” y el corazón de ella como “una casa de paz y tranquilidad”.

“Fuiste mi familia completa en meses en que no tuve familia alguna, y literal no me dejaste estar nunca sola. Pasaste tu última navidad conmigo sólo para que yo no la pasara sola. Es que no hay palabras, te lo debo todo. Que ganas de habernos ido juntas”, lamentó en la publicación.

Recordemos que la familia Calderón Argandoña pasó por complicados momentos tras la polémica legal que involucró a ‘Nano’ y a su padre, Hernán Calderón Salinas.

Fue en este contexto que la influencer pasó la Navidad pasada junto a Eliana, tal como registró en una publicación en Instagram. “Esta mujer hermosa que ven en la foto me sorprendió con un llamado diciéndome que había decidido dejar todos sus planes navideños para venir a pasar noche buena a mi casa”, había contado junto a una fotografía de ambas.

“Obviamente (la casa) no estaba adornada como para una cena navideña, no tenía adornos, ni centros de mesa navideños, no tenía servilletas rojas ni velitas, además de que jamás había organizado una cena de Navidad yo sola por lo que estaba muy nerviosa”, agregó en ese momento.

Cerró, en tanto, señalando que Eliana le “enseñó que uno jamás jamás jamás está solo, y pude disfrutarla y regalonearla con todas sus cosas favoritas (como muchas botellas de cola de mono) (…) Te amo abuelita, claramente, salí a ti. Esta navidad se queda conmigo para siempre”.

La comunicadora Raquel Argandoña, hija de Eliana, confirmó este sábado el fallecimiento de su madre de 93 años.

Mira a continuación la publicación completa de ‘Kel’: