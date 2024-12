La renombrada actriz Coca Guazzini calificó como "terrible" e "una ironía" la posibilidad de que Evelyn Matthei se integre a la carrera por la presidencia. En una entrevista, Guazzini mencionó que aunque no sería su candidata, ve posible la postulación de Matthei debido a la falta de una fuerza comparable en la izquierda política. A pesar de esto, la actriz expresó su creencia en que los jóvenes deberían aportar nuevas perspectivas. Además, Guazzini se refirió al proceso de Matthei y sugirió a otras posibles candidatas como Carolina Tohá.

Como “terrible” y “una ironía” calificó la renombrada actriz Coca Guazzini la posibilidad de que Evelyn Matthei se integre a la carrera por la presidencia.

Aunque aún le resta un año de gobierno a Gabriel Boric, la insigne actriz barajó las posibilidades en su reciente participación en el programa radial “Palabras sacan palabras” de Radio Futuro, donde compartió su postura.

“Creo que puede ser probable, o sea, tal como estamos, ella podría ser, evidentemente, que no va a ser mi candidata, pero no lo veo improbable“, admitió al ser consultada sobre la posible candidatura de Matthei.

Respecto al porqué de sus palabras, Coca Guazzini aseguró que se debe a que en la izquierda política, actualmente, no existe una fuerza comparable: “No tenemos otra fuerza que se oponga con más ganas o más miradas”.

No obstante, apuntó: “Pero yo sigo creyendo en que los jóvenes tienen que traer las otras miradas, las que se necesitan (…) una mirada nueva”.

La actriz también se refirió a todo el proceso que ha hecho Evelyn Matthei para llegar hasta esta posibilidad, puesto que ambas se conocieron desde muy jóvenes haciendo política, ante lo que señaló: “Me parece terrible, me parece duro, pero también me parece que puede ser (presidenta). No podemos esconder eso. Claramente, es una ironía y es terrible“, dijo en referencia a que la exalcaldesa de Providencia es hija de Fernando Matthei Aubel, quien fue Ministro de Salud durante la dictadura de Augusto Pinochet.

“O capaz que aparezca un candidato en las izquierdas volvamos a ser totalmente felices”, dijo Coca Guazzini, quien también postuló otro nombre que podría competir con Matthei.

“Tengo algunas candidatas que son mujeres. Yo pienso en la Carolina Tohá y pienso en ella como una fuerza bien potente pese a todo. Creo que está muy bien preparada“, concluyó.