La periodista Soledad Onetto reveló en el programa online Damas primero, en una emotiva conversación con Claudia Salas, detalles sobre la pérdida que vivió en enero de 2022, cuando su primer embarazo no pudo avanzar. Recordó con dolor aquel momento en que perdió a su hijo, expresando que fue una experiencia devastadora y sorpresiva. Onetto compartió que tras este duro golpe logró encontrar consuelo y aceptación, enfocándose en agradecer y mirar hacia adelante. La comunicadora, actualmente lectora de noticias de Canal 13, se convirtió en madre de Borja en febrero de 2024.

La periodista Soledad Onetto conversó en extenso con Claudia Salas en el programa online Damas primero, donde habló sobre variados temas.

Uno de ellos tuvo relación con la pérdida que vivió en enero de 2022, cuando su primer embarazo no pudo avanzar.

En este sentido, la comunicadora expresó: “Yo creo que se transita todos los días (…) La verdad es que no es nuestro primer hijo, tuvimos otro que lo perdimos”.

En este sentido, y visiblemente emocionada, la actual lectora de noticias de Canal 13 recordó aquella época, que vivió con su pareja Andrés Barrios.

“Fue muy triste, fue demoledor, muy devastador. Es una pena y un duelo permanente, no es que viva con eso. Yo tenía más de 3 meses de embarazo, estábamos súper ilusionados, lo habíamos comunicado responsablemente de manera pública en el momento que supuestamente había que hacerlo”, expresó.

“Lo más duro y lo más rudo es que fue por algo que pasa uno en miles de millones, entonces era como ‘mentira que esto pasó’. Yo soy súper cuidadosa, me cuidé mucho me salud, fue una cuestión que me fui a negro”, agregó.

“No podía entender y no podía creer lo que estaba pasando. Sin dar muchos detalles fue sorpresivo, fue triste, fue muy doloroso”, siguió.

De hecho, también recordó el proceso de análisis que tuvo luego de aquel hecho.

“Ahí yo creo que logré ordenarme y dije ‘nunca más me voy a preguntar por qué, porque finalmente la respuesta es porqué no’ (…) Vamos a agradecer y salir para adelante”, concluyó.

Hay que señalar que Soledad Onetto se convirtió en madre del pequeño Borja en febrero de 2024.