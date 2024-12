La reconocida cantante chilena Denise Rosenthal, generó preocupación al publicar en sus redes sociales fotografías mostrando un complejo estado de salud, mostrándose internada en una sala de un centro asistencial. A pesar de asegurar que no es algo grave, la artista compartió su dolor y pidió a sus seguidores amor sanador para enfrentar esta situación médica.

La cantante nacional, Denise Rosenthal, publicó unas preocupantes fotografías en sus redes sociales, que revela un complejo estado de salud.

Hace solo unos minutos la cantante de “Agua Segura”, publicó en su cuenta personal de Instagram fotografías donde se ve, aparentemente, en una camilla.

En la primera de las imágenes reveló que se encontraba, en lo que parecer ser, una habitación de un centro asistencial, y posteriormente, publica otra donde detalla su estado.

“Nunca he estado ni cerca de estar en esta situación y ha sido súper, no sé fuerte”, son las primeras palabras de la cantante.

Denise Rosenthal revela complejo estado de salud

“Estoy bien y no es nada grave pero me dan mas miedo estas cosas y tengo un dolor que no se imaginan, de hace mucho rato más encima“, complementó la cantante.

A esto último reveló la causa de su complejo estado de salud: “Tengo una hernia y es enorme, pero la voy a reabsorber y se va a ir a la csm porque mi cuerpo es hermoso y fuerte y resiliente”, agregó la artista.

Ya en una tercera fotografía, la intérprete de “Sugar Mami”, pidió a sus seguidores que le enviaran “amor sanador”, para enfrentar esta dificultad médica.