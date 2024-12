La panelista de televisión, Daniela Aránguiz, se defendió de las acusaciones de haber filtrado un polémico mail de Maite Orsini a Jorge Valdivia, luego de que en el programa Only Fama se leyera en vivo el supuesto correo donde la diputada pedía perdón al exfutbolista. En Zona de Estrellas, la panelista Claudia Schmidt insinuó que Aránguiz estaría detrás de la filtración, lo que generó una respuesta de la propia Aránguiz en redes sociales negando cualquier responsabilidad al respecto. En el mail, Orsini pedía perdón, proponía dejar su trabajo para formar una familia con Valdivia y revelaba que, según un nuevo correo filtrado, consideraba que la relación no había terminado, tras haber sido bloqueada por el futbolista. Todavía no hay confirmación oficial por parte de las partes involucradas.

La panelista de televisión, Daniela Aránguiz salió al paso luego de que fuera acusada de haber filtrado el polémico mail de Maite Orsini a Jorge Valdivia.

Todo inició el pasado viernes, cuando en el programa Only Fama, del cual es panelista la exesposa del ‘Mago’, leyeron en vivo un supuesto correo electrónico enviado por la diputada al ex seleccionado nacional, donde la parlamentaria le pedía perdón.

Como era de esperarse, esta revelación fue motivo de debate en el programa de farándula, Zona de Estrellas de Zona Latina, donde la panelista Claudia Schmidt dejó entrever que la responsable detrás de la revelación sería nada menos que Aránguiz.

“Existe la duda si Jorge Valdivia se lo dio antes de entrar a prisión a Daniela Aránguiz o si Daniela se lo sacó de algunas de sus computadoras o algo”, comenzó diciendo la uruguaya en el programa, según recogió Página 7.

A lo que agregó: “Al parecer la abogada de Jorge Valdivia estaría tratando de investigar este tema, pero hay tanta historia, que yo ya no sé qué creer. Todo el país sabe que Daniela ha hecho lo imposible para destruir a Maite Orsini. Ese mail, al parecer, no tengo la certeza, pero hay una conexión ahí con Daniela“, aseguró.

A raíz de ello, la también panelista de “Sígueme”, salió a defenderse: “¡Basta de falsedades!”, comenzó escribiendo en un comentario de Instagram luego de que una cuenta replicara lo dicho por Schmidt.

“Yo no tengo nada que ver, no vivo con Jorge hace dos años y no tengo acceso a nada de sus cosas personales, así que no me metan en cosas que no tengo nada que ver, por favor“, concluyó Daniela Aránguiz sobre los mails de Maite Orsini.

¿Qué dice el mail de Maite Orsini a Jorge Valdivia?

De acuerdo a lo revelado por el programa de Mega, en el mail Orsini “le pide perdón, le pide que deje los errores atrás, le pide que partan de cero e incluso prometiéndole que si él se queda con ella, es capaz de dejarlo todo, sin miedo a perder todo, incluso renunciar a su partido“, leyó en ese momento Mariela Sotomayor.

“En este correo también puedo leer que ella se inculpa por los mensajes, puedo deducir que tiene que ver con la conversación que quizás ella tuvo con esta persona (una de las denunciantes)“, agregó la panelista de televisión.

Sumado a ello, Orsini también le habría propuesto dejar su actual trabajo e incursionar en otro rubro con el fin de formar una familia con Jorge Valdivia, quien se encuentra en prisión preventiva por dos acusaciones de violación en su contra.

No obstante, durante las últimas horas se filtró otro supuesto correo electrónico de la diputada a su expareja, el cual, según detalló Michael Roldán en “Sígueme” -programa donde también es panelista Aránguiz- confirma que para la parlamentaria la relación no había terminado.

“Este correo nos vendría a confirmar que, para el día 27 (de noviembre), por lo menos para la diputada Orsini, la relación no ha terminado. Y es esa la conversación que ella le viene a pedir a Jorge Valdivia, porque para ella la relación no ha terminado”, relató el periodista.

Roldán reveló que la razón por la que Maite se contactó con el exfutbolista por correo electrónico se debe a que habría sido bloqueada por Valdivia. Cabe mencionar que ninguna de estas misivas ha sido confirmadas por las partes involucradas.