Claudia Conserva reapareció en su programa “Mija”, luego de sufrir un delicado accidente doméstico que afectó a una de sus piernas.

Hace algunos días Claudia Conserva publicó una foto en Instagram que generó preocupación entre sus seguidores, pues la animadora acudió hasta su centro de votación en silla de ruedas.

Por el mismo medio Claudia explicó que había sufrido un accidente doméstico que le provocó una fractura en el peroné, el hueso inferior de su pierna.

“Corriendo… un macetero enorme con nuestro pino natural de Navidad. Ocupé tanta fuerza que se cortó la cuerda y me fracturé el peroné. Así no más po”, indicó en el medio.

Claudia Conserva vuelve a la animación de su programa tras accidente

“Las cosas de la vida. Me acordé de un post anterior donde decía que uno no sabe cuando no podrá moverse por eso había que aprovechar de hacerlo mientras se pueda”, añadió.

Ya pasado algunos días de su accidente, la animadora se presentó en su programa “Mija”, este lunes, donde actualizó su estado de salud y agradeció la preocupación de quienes siguen el espacio televisivo.

“Qué gusto volver a reencontrarme con ustedes, me fracturé el peroné en un accidente que fue evitable…Tenía que mover un macetero grande con un pino de Navidad”, detalla Página 7.

Luego de ello explicó los detalles de su caída a los seguidores del programa y abordó su recuperación.

En ese sentido la conductora de televisión indicó que será un extenso periodo, por lo que la estará en las grabaciones de su programa con la bota ortopédica.

“Tengo para largo, son tratamientos lentos, que tiene que pegar el hueso, etc.”, dijo. A esto último complementó: “Estoy acá feliz de estar nuevamente con todos ustedes”.