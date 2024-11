La modelo Francisca Ayala, dueña del Hare Nua Hotel en Rapa Nui, denunció ser víctima de estafas que usan su imagen para engañar a turistas que buscan alojamiento en la isla. Ayala descubrió el engaño gracias a una clienta que casi cae en la trampa. La situación se ha complicado, ya que otros empresarios hoteleros también están siendo afectados por esta práctica fraudulenta. La ex figura televisiva recomendó a los pasajeros interesados en su hotel verificar la autenticidad de las reservas a través de su página oficial y llamadas telefónicas.

Desde su alejamiento de las pantallas, la modelo Francisca Ayala está dedicada a la industria hotelera, donde es dueña del hospedaje Hare Nua Hotel en Rapa Nui donde vive con su familia y esposo, Hotuiti Teao.

Pero su negocio se ha visto recientemente empañado por el delito de estafas. Así lo relató ella misma cuando acusó el uso de su imagen para engañar a pasajeros que buscan visitar la isla.

En una entrevista a Contigo en directo, la empresaria relató que descubrió el engaño gracias a una clienta que llegó a su hotel.

“Estamos siendo víctimas -la isla- de varias estafas no solamente con mi imagen, sino que también con otros hoteles de la isla. A mí me alertó una pasajera, me dijo ‘casi nosotros pensábamos que era tu hotel estas cabañas, estuvimos a punto de quedarnos’“, relató sobre los hechos.

“Están ocupando mi imagen, están ocupando también del hotel. Tienen un modus operandi super rápido, tienen página web del lugar, también tienen Instagram”, explicó sobre la estafa.

Francisca Ayala afirmó que otro empresario hotelero se ha visto afectado por la estafa, pues usan imágenes de sus cabañas que nada tienen que ver con la modelo. Por ello, el hombre interpuso una demanda, pero habría sido desestimada por el juez a cargo, según la ex figura de televisión.

La modelo también detalló que el problema se ha agravado, pues varios empresarios del rubro en la isla no se encuentran inscritos en Sernatur y no tienen páginas web oficiales para hacer las reservas, por lo que es fácil para los estafadores suplantarlos.

Por lo mismo, Francisca Ayala recomendó a los pasajeros interesados en alojarse en su hotel –Hare Nua Hotel– hacerlo en su página oficial, además de verificar a través de llamada telefónica la veracidad de la reserva.