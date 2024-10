Desde muy pequeña María José Quintanilla se ha dedicado al canto, sin embargo, recién conoció la fama cuando se integró a Rojo, fama contra fama, donde conquistó con su estilo ranchero.

De ello han pasado más de 20 años y ahora incluso suena fuerte como parte de la parrilla del Festival de Viña 2025. Sin embargo, antes de todo este éxito, la artista no lo pasó tan bien.

Una muestra de ello llegó luego de su reciente participación en el podcast de Pamela Díaz, donde confesó que su primer sueldo fueron más de seis cajas de cereales.

“¿El primer sueldo de la vida? Me pagaron con cereales“, admitió lo que sorprendió a la animadora. Sobre lo mismo, Quintanilla detalló que fue tanta la cantidad que recibió que ya no puede comerlos.

“Yo no puedo ver una marca, no voy a decir la marca de cereales, pero no la puedo ver porque fueron como 6 u 8 cajas“, continuó contando ante la sorpresa de la conductora de Canal 13.

Fue tanta la cantidad de este producto que recibió María José Quintanilla, que incluso tenía que repartirlo a sus compañeros de colegio.

“Yo llevaba cereales al colegio ‘cómanselo mierda, cómanselo’ por que además mi mamá me decía ‘la comida no se niega y no se bota y te comes estas ocho cajas"(sic)”, relató.

Consultada sobre si la marca la contactara ahora para trabajar accedería a hacerlo, la cantante dijo que “sí”. “Por que va a ser el mejor cereal”, respondió sarcásticamente provocando las carcajadas.