El productor británico y uno de los formadores de One Direction, Simon Cowell, finalmente se refirió a la muerte de Liam Payne en Argentina este miércoles, en condiciones que aún se investigan.

En su cuenta de Instagram, el hombre detrás de Britain’s Got Talent y X Factor no solo envió sus condolencias por el deceso del cantante, sino que también recordó la audición de este al programa de talentos que lo catapultó a la fama.

“Tuve que decirte cuando tenías 14 años que no era tu momento. Y los dos hicimos la promesa de que volveríamos a vernos. Mucha gente se habría rendido. Tú no lo hiciste. Volviste y en pocos meses todo el mundo conocía a Liam“, rememoró sobre la primera prueba que hizo Payne al programa, la misma que lo llevó al año siguiente a unirse a One Direction.

Además de destacar el cariño del cantante por sus fanáticos, el productor inglés también reveló una desconocida visita que este le hizo el año pasado.

“Viniste a verme el año pasado. No para una reunión. Solo para sentarnos y hablar. Y recordamos todos los momentos divertidos que pasamos juntos. Y lo orgulloso que estabas de ser padre. Cuando te fuiste, recordé que seguías siendo el chico dulce y amable que conocí hace tantos años“, afirmó Cowell.

El creador de la popular banda británica también se refirió al pequeño hijo que dejó Liam Payne, Bear, sobre quien aseguró tiene su misma sonrisa.

“Conocí a tu hijo, Bear. Tiene tu sonrisa y ese brillo en los ojos que tienes tú. Y estará muy orgulloso de todo lo que has conseguido. Y de cómo lo lograste”, le dedicó Cowell.

El productor, en su comunicado, también hizo alusión a la banda formada en X Factor, sobre la que señaló que siempre los consideró “hermanos”, lo cual habría confirmado ahora, tras su deceso.

“Liam estoy devastado, con el corazón roto y me siento vacío (…) Descansa en paz, amigo”, concluyó el inglés en su mensaje.

No obstante, la publicación alcanzó a estar disponible solo unos minutos antes de que Cowell la borrara de sus redes sociales.