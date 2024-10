Semanas muy complicadas ha tenido la argentina Carolina ‘Pampita’ Ardohain, quien hace unos días confirmó la separación de su esposo, Roberto García Moritán.

Lo cierto es que la modelo, de 46 años, dejó Argentina en las últimas horas, para trasladarse hasta Chile.

Pampita arribó al país durante la mañana de este martes. Su objetivo en tierras nacionales es grabar un comercial para una importante marca de vestuario.

De acuerdo a lo que confirmó TN Argentina, se trataba de un compromiso que la también animadora tenía de antemano.

LO cierto es que Ardohain se mantendría en tierras nacionales por algunos días, posteriormente volará hasta México, también por temas laborales.

Tras eso, indican en el vecino país, partirá de vacaciones con su familia hasta Tailandia.

Viaje de Pampita a Chile

Durante los últimos días, la prensa argentina especuló sobre una supuesta infidelidad de parte de García Moritán.

“Hace un tiempo que Carolina y yo nos hemos separado. Fue una decisión difícil y dolorosa, como cualquier separación, pero lo hicimos con el propósito de proteger la paz y el bienestar de todos los miembros de nuestra familia”, escribió el economista en redes sociales.

Por su lado, la modelo expresó: “Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”.

Hay que señalar que Pampita, además, habría tomado la decisión de dejar su país por un tiempo, debido al asedio de los medios en las últimas jornadas.