Ana Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán, actual ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, confirmaron su separación tras cinco años de matrimonio, todo esto luego de días de rumores sobre una supuesta infidelidad del político trasandino.

Primero, fue García Moritán quien dio a conocer el hecho mediante un comunicado: “En estos días se han hecho públicas muchas declaraciones y comentarios sobre mi vida personal y mi familia que no solo han generado confusión, sino también han afectado a quienes más amo”.

“Hace un tiempo que Carolina y yo nos hemos separado. Fue una decisión difícil y dolorosa, como cualquier separación, pero lo hicimos con el propósito de proteger la paz y el bienestar de todos los miembros de nuestra familia… Los movimientos en los hogares, las razones y los trámites pertenecen a nuestra intimidad y afectan directo a los menores, por este motivo les pido distancia de estos espacios y respeto”, agregó.

La respuesta de Pampita: “Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé”

Luego, mediante Instagram, vino la ratificación de Pampita: “Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”, escribió la modelo.

Mediante la misma vía (stories de Instagram), y con el fin de ratificar la fecha detallada, Ardohain publicó una serie de pantallazos de WhatsApp de sus conversaciones con García Moritán.

Se trata de alrededor de veinte capturas que datan de agosto pasado hasta el 20 de septiembre, cuando la modelo le envía un link a una publicación de América TV sobre el distanciamiento entre ambos.

En el diálogo, hasta antes del 20 de septiembre, se muestran mensajes de cariño y múltiples palabras de afecto.

Tras los dichos de Pampita en Instagram, Moritán volvió a referirse al tema en la misma plataforma, ratificando que el quiebre se produjo el 20 de septiembre.

“Estimados, estamos alineados, por supuesto, con Carolina, en la fecha de nuestra separación. Cuando mencioné ‘hace un tiempo’ me referí al 20.09.24. Buen sábado en familia”, escribió.