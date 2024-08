La polémica participante de Gran Hermano Argentina, Juliana ‘Furia’ Scaglione, hizo honor a su sobrenombre, esto luego de estallar en ira con periodista que llegaron hasta una gala benéfica en Uruguay.

La doble de riesgo acudió a un conocido evento más allá de la cordillera conocido como “Cena de Famosos”, donde se busca recaudar dinero para una fundación en particular que va rotando año a año.

Y aunque nadie se esperaba que la chica reality trasandina se saliera de sus cabales en el generoso evento, ocurrió.

Según reportó Infobae, lo que originó la molestia de Furia de Gran Hermano fue que mientras conversaba con la prensa local en la alfombra roja, reconoció a periodistas argentinos, específicamente de América TV y LAM, a quienes ha acusado en otras ocasiones de acosarla.

Debido a la presencia de estos reporteros, Juliana se negó a posar a fotos para ellos, ni dar declaraciones, por lo que solicitó que quienes habían tomado fotografías tenían que borrarlas o se retiraría del evento.

Pero el enojo de ‘Furia’ no se detuvo ahí. Más tarde, un periodista de “El Observador” le hizo una pregunta sobre el ganador de la temporada, Bautista, ante lo que Scaglione le habría respondido: “‘No, la que ganó fui yo, a mí me estafaron y me robaron el premio’. Seguido a eso vino una serie de insultos”.

Tras ello, la ex GH Argentina habría intentado arrebatarles la cámara para eliminar las imágenes: “Dame tu cámara, no me puedes grabar cuando yo te dije que no te doy una nota, dame la cámara, borra eso, pendejo de mierda”, les espetó en un video publicado en redes sociales.

En otros registros revelados, también se puede ver a la exjugadora discutiendo acaloradamente con los reporteros fuera del salón y lejos de las cámaras.

"Borra eso pendejo de mierda" 🗣️ 🔥Furia protagonizó un feroz cruce con un periodista del medio uruguayo El Observador. 👉La ex GH fue invitada a la Cena de Famosos, organizada por Juan Herrera, que tiene como fin recaudar fondos para instituciones benéficas. El Observador 🎥 pic.twitter.com/D5sFl9SBDv — El Destape (@eldestapeweb) August 21, 2024

Los descargos de ‘Furia’ de Gran Hermano Argentina

A través de su cuenta Instagram, Juliana se refirió al conflicto ocurrido en a gala benéfica, donde reiteró su acusación de acoso contra los medios mencionados anteriormente.

“Excelente (el evento) salvo por América TV que siempre quiere arruinar todo ¡asco! Agradecer enormemente a los agentes de seguridad que me ayudaron a que Lam (América) deje de hostigarme, como lo suele hacer en Buenos Aires”, comenzó escribiendo.

A lo que agregó: “Imagínense lo importante que soy, que hasta vinieron a Uruguay a maltratarme, les deseo mucha paz y brillo a ellos porque no lo tienen”, afirmó.

“Ojalá aprendan a que tienen que trabajar duro por el rating, porque solamente para levantar sus redes me tienen a mí. ¿Qué lástima no? ¿No se les ocurre otro tipo de contenido? Ah, no, no tiene buenas ideas”, escribió junto a risas a modo de burla.