La modelo chilena Francisca Undurraga se encuentra de vacaciones en Punta Cana, República Dominicana, lugar donde vivió un preocupante momento luego de intoxicarse.

La también chica reality, tal como contó en su cuenta de Instagram, se hospedó en un resort donde consumió alimentos en mal estado, lo que la llevó a ser ingresada de urgencia.

Junto a una fotografía de sí misma recostada en una camilla y una vía instalada en su mano izquierda, Francisca Undurraga detalló: “Vacaciones del terror”.

“¡Si van a Punta Cana, por favor no vengan aquí! Me intoxiqué grave por alimentación, terminé en el hospital por una bacteria estomacal y un sinfín de cosas que me han pasado“, escribió.

Pero este no fue el único descargo de la modelo, en la misma sección de Stories, la ex Resistiré adjuntó fotografías de la cama, donde evidenció que no estaban del todo limpias.

“Los regalitos que encontré en mi cama cuando recién llegué. Pelos en las sábanas (…) Lejos la peor experiencia que he tenido“, cerró.

Luego de cargar estas fotografías, Undurraga compartió nuevas imágenes de un patio, lo que daría cuenta de que ya estaría fuera del hospital.