En marzo recién pasado, a través de un comunicado compartido en su cuenta de Instagram, la actriz chilena Leonor Varela reveló su separación de Lucas Akoskin, quien fue su marido por 13 años.

En ese entonces, la mujer detrás de “Cleopatra” (1999), afirmó que el quiebre se dio en buenos términos: “Estamos muy agradecidos por los 13 años de vida compartidos, estuvieron repletos de amor y nos dieron nuestros mejores regalos: Matteo y Luna. Por eso siempre seremos familia”.

Ahora, la exjurado de Got Talent se refirió nuevamente a su actual relación con el argentino, con quien sigue compartiendo casa, a su vez que reveló a las razones detrás del quiebre.

“No nos estaba permitiendo florecer de la manera que nosotros necesitábamos”, comenzó diciendo sobre el origen de su separación. No obstante, apuntó: “No fue abrupto, ni repentino, ni violento, ni dramático, sino al contrario”.

“Hay una conciencia de que esto ya no funciona como nosotros necesitamos que funcione. Por lo cual hay una liberación del otro, con mucha calidez, con mucho cariño”, aseguró en conversación con Revista Ya.

Respecto a cómo llevan la separación, Leonor Varela contó que se llevan muy bien, es más, hace algunas semanas estuvo de visita en la casa de la familia de Akoskin en Argentina, quienes la consideran una “hija adoptiva”, contó.

La actriz también habló del origen del quiebre y cómo este fue finalmente decidido en junio del 2023, casi un año antes de su anuncio oficial.

“Ha sido un camino. No te voy a dar una fecha porque no puedo (…) Nada es de un día para otro, no es como que en qué minuto se bifurcan. ¿Qué pasa con la relación de pareja cuando hay un hijo que toma un lugar tan prioritario”, comenzó relatando.

“¿Qué pasa cuando estás confrontada a tener que sacar adelante a un niño que se puede morir cualquier día? ¿Qué pasa con tu relación de pareja? Pasa absolutamente a segundo plano”, reconoció.

A ello, la artista añadió que parte del origen de la separación se habría dado por diferencias en el proceso de duelo, esto luego de la muerte de su hijo Matteo a los 5 años a causa de una leucodistrofia AGS: “El 95% de las parejas se separan después de la muerte de un hijo, es una realidad estadística”.

“Lo que sucede es que uno proyecta en el otro la culpa, es muy difícil tener compasión por los tiempos del duelo del otro, que no son los mismos tiempos del duelo mío”, confesó.

No obstante, Leonor Varela reveló que siguen viviendo en el mismo hogar en Los Ángeles, California. La razón detrás de esto es su hija Luna, quien nació y tiene su vida en Estados Unidos.

“En agosto decidimos efectivamente separarnos. Pero seguimos viviendo en la misma casa hasta hoy (…) A finales de septiembre, vamos a tener el tiempo de estar juntos y desarmar la casa. Y en ese minuto mudarnos a casas individuales, ojalá cercanas, para poder criar a Lunita juntos. Nuestra realidad es que Luna está en el colegio allá, el trabajo de Lucas está allá y mi carrera también”, relató.