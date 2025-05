Las últimas dudas que podrían ser claves para ingresar AC contra delegado Durán este lunes

Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Este lunes se espera que se presente la Acusación Constitucional contra el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, por su presunta responsabilidad en la tragedia ocurrida en el Estadio Monumental. La UDI aún no ha enviado la propuesta a las otras bancadas de oposición, lo que podría retrasar el proceso. La acusación se basa en que Durán no actuó diligentemente en el resguardo del orden público, infringiendo la Constitución. El delegado se defiende argumentando que actuó conforme a la ley y que la acusación no prosperará.