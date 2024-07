El sábado 12 de julio se realizó el certamen Miss Kansas, en el cual Alexis Smith fue coronada como la nueva ganadora.

Lo que parecía una noche de celebración tomó un giro inesperado cuando la joven modelo decidió denunciar públicamente a su abusador, quien estaba presente entre los asistentes.

Durante la ronda de preguntas, Smith fue consultada sobre sus planes en caso de ganar el concurso.

Con firmeza, respondió: “Mi visión como próxima Miss Kansas es eliminar las relaciones dañinas y abusivas. En realidad, algunos de ustedes en esta audiencia me han visto muy emocionada porque mi abusador está aquí hoy”.

El momento se volvió viral en redes sociales, y muchos destacaron el valor de Alexis Smith para hablar públicamente sobre su experiencia.

