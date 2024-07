Un amargo momento se vivió al interior del reality Gran Hermano tras una controversial actividad entre los participantes. La dinámica acabó con Camila Andrade llorando en el confesionario de la casa estudio luego de recibir un cartel con la palabra “hipócrita”.

El tenso episodio se dio en el marco de una actividad grupal que el personaje omnipotente del programa organizó para los jugadores, la cual consistía en asignar letreros con diferentes atributos y adjetivos a los integrantes de la casa.

La dinámica se tornó compleja cuando Yuhui Lee, integrante del grupo de los famosos, le tocó entregar el cartel con la palabra “hipócrita”. Evidentemente nervioso, el cocinero le colgó el letrero a Camila Andrade y explicó a sus compañeros la razón.

“Cami no es hipócrita con nadie de aquí, (pero) afuera no sé. Es que yo escuché la noticia“, fue la titubeante justificación del concursante, refiriéndose al romance que la jugadora tiene con el presentador de televisión Francisco Kaminski y todo el embrollo mediático con la actriz Carla Jara, expareja del comunicador.

Camila Andrade se sinceró tras dinámica grupal en Gran Hermano

Luego del incómodo momento, la actividad culminó y la comunicadora se dirigió al confesionario para hablar con Gran Hermano. Entre lágrimas, la exMiss Chile platicó con el dueño de casa y explicó los motivos de su tristeza.

“Mi sensibilidad viene de anoche, no por estar nominada, sino desde el voto de Michelle, que me pareció sorpresivo, hasta que Yuhui me pusiera el cartel de “hipócrita”, consensuado por Linda, que estaba al lado. Me pareció como feo, me sentí mal”, afirmó la conductora de televisión.

La actual pareja de Kaminski se sinceró con el personaje omnipotente del programa y afirmó: “Espero que se me pueda dar el tiempo necesario para demostrar que no soy una mujer hipócrita, no me siento así”.

“Me duele cuando, quizás por el desconocimiento de la historia, de mi verdad, de mi versión, y entiendo e incluso empatizo, que puedan pensar así; pero no significa que no me afecte”, concluyó Andrade.