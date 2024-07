En medio de una visita a las pirámides de Giza en El Cairo, el bailarín brasileño Bruno Zaretti se comprometió con su pareja, Sofía Bascuñan.

A través de sus redes sociales, el integrante de Axe Bahía mostró el romántico momento donde sus compañeros del grupo fueron sus cómplices.

Tal como se puede ver en las imágenes, Zaretti y Bascuñan vistieron atuendos característicos de Egipto mientras visitaban el atractivo turístico, cuando se detuvieron en un spot de fotografías sobre un camello, donde a espaldas de la joven, el bailarín reveló el anillo.

Mientras su pareja posaba para la cámara, notó que el bailarín estaba arrodillado a su lado sosteniendo la sortija. “Amor, ¿te quieres casar conmigo?”, le preguntó.

“Hoy quise tomar la decisión más importante de mi vida, y quise hacerlo junto a ti, Sofía Bascuñan, que día con día me haces creer en el amor, me haces ser una mejor persona, me consiente, me cuida y sobre todas las cosas me acompaña en todas mis locuras”, comenzó escribiendo Bruno Zaretti junto a las fotografías.

Y añadió: “Pido a Dios que nos proteja, que bendiga nuestra unión y que nuestro amor sea eterno, ¿Te quieres casar conmigo?”.

Rápidamente, la publicación se llenó de mensajes de felicitaciones, destacando los de sus compañeros de Axe Bahía.

“Fue mágico este momento, que Dios te bendiga siempre”, le escribió Francini Amaral. Por su parte, Flaviana Seeling le dedicó: “¡Lindos! Estoy feliz de estar acá juntito a ustedes. Los amo, les dejo acá también mis bendiciones y todo nuestro amor”.