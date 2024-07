Esta semana la actriz Carla Jara se reencontró con su excompañera de Mekano, Karen Paola, para un nuevo capítulo de su podcast donde recordaron los inicios de sus carreras en la televisión.

Fue en este contexto que hicieron una ronda de preguntas donde les consultaron por quienes eran los más simpáticos y pesados del elenco.

Ante ello, la ex Pelotón se lanzó contra la exalcaldesa de Maipú: “Pesada, ya lo sabemos, está en su casa, encerrada, sin poder salir“, dijo en un tono jocoso, dejando entrever que se referencia a Cathy Barriga, quien se encuentra con arresto domiciliario total.

“Qué pena, qué pena por usted”, agregó, provocando las risas entre el equipo que las acompañaba y haciendo que la cantante cayera en cuenta de quién hablaba.

“Acabo de cachar quién era”, dijo la artista antes de imitar los movimientos de un robot, esto en referencia al personaje de la exalcaldesa en el programa “Maldita sea” de Rock & Pop.

Ante las descontroladas carcajadas de Karen Paola, Carla Jara le mencionó: “Mándale saludos, te está viendo, tiene mucho tiempo libre ahora”, afirmó, provocando más risas.

No obstante, la cantante añadió: “Bueno, ella no fue muy amorosa conmigo, la verdad”. “Conmigo tampoco”, admitió Jara. “Pelémosla, hagámosla mierda, no, no vale la pena, no gastemos tiempo en eso(sic)”, afirmó entre risas y cerrando el tema.

Cabe recordar que Cathy Barriga se encuentra cumpliendo la cautelar de arresto domiciliario total desde mayo de este año, todo esto en el contexto de las acusaciones en su contra sobre falsificación de instrumento público y fraude al fisco, este último ascendería a 31 mil millones de pesos, mientras ocupada el cargo de Alcaldesa de Maipú.