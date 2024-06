A través de su cuenta de Instagram, la actriz Magdalena Max-Neef reveló que su vehículo fue chocado este fin de semana cuando se encontraba en un estacionamiento.

Según dio a entender la artista en su relato, la persona tras el impacto, el cual calificó como menor, se dio a la fuga y sin mayores explicaciones al respecto.

“Como que la decencia se perdió”, escribió la actriz junto al video donde compartió su descargo.

“Yo estaré muy perdida, pero que me da rabia”, comenzó diciendo. “Me chocaron el auto, no para la caga (sic), pero me lo chocaron, me lo hundieron un pedazo”.

Tras señalar que ocurrió cuando el vehículo estaba desocupado en el estacionamiento, agregó: “Ahí estaba el insoportable, he caminado, transpirado como caballo de bandido”, relató en referencia al sujeto que la habría chocado, mientras grababa la abolladura que sufrió su vehículo.

La indignación de la actriz respecto al conductor que se dio a la fuga fue secundada por sus seguidores, quienes la instaron a pedir las cámaras de seguridad, no obstante, aseguraron que usualmente “nadie ve y se responsabiliza de nada”.

Hasta el momento Magdalena Max-Neef no ha entregado nuevos detalles del percance, ni si el conductor se ha puesto en contacto con ella.