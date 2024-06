Este fin de semana, el comediante Mauricio Medina, más conocido como “El Indio”, compartió un video en redes sociales donde muestra cómo está recuperándose de su amputación.

En el registro, también agradece el apoyo que ha recibido desde que perdió uno de sus pies producto de la diabetes. “Muchas gracias a todos los que me han acompañado en este largo camino“, escribió.

En el video, que publicó en su perfil de Tik Tok, muestra parte de su terapia y el proceso para poder utilizar una prótesis, que ocupa desde la rodilla hacia abajo en la pierna derecha.

Recordemos que, a finales de 2023, el humorista vivió un complejo momento de salud por el que permaneció varios días internado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), poco después, reveló que habían tenido que amputarle un pie.

“Desperté en una camilla sin el pie; fue espantoso. Es terrible, no se lo doy a nadie. No hay una forma de explicar el dolor que se siente acá (corazón), no el dolor físico, el dolor que te provoca en el alma. Es como perder un familiar, perdiste parte de tu cuerpo”, contó en una entrevista de CHV.

Mauricio Medina después de su amputación

Pese a los problemas de salud, Medina se encuentra en rehabilitación y actualmente está retomando su carrera en el humor, con shows de stand up a lo largo de Chile.

Tras publicar el video, “El Indio” recibió cientos de mensajes de apoyo. “A seguir luchando”, “Muchas fuerza, no te rindas”, “Grande amigo, siga luchando para que nos haga reír”, fueron algunos de los comentarios.