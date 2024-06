Claudia Pérez reveló por qué fue que hace algunos días se mostró en desacuerdo con la declaración del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Teatrales de Chile (Sidarte) en apoyo a Daniel Jadue, tras conocerse que quedaría en prisión preventiva por el caso Achifarp.

La actriz había dicho que prefería desmarcarse del apoyo a raíz de que presenció una actitud “misógina y prepotente” de parte del alcalde en una ocasión.

En ese momento, apuntó a Sidarte señalando que “recordemos que somos un sindicato, no un partido político“, y agregó después “conocí al alcalde en una actitud misógina y prepotente con colegas del Sindicato y no estoy de acuerdo con que emitan un comunicado con la voz de quienes no estamos de acuerdo”.

Claudia Pérez explica momento con Daniel Jadue

Ahora, en el nuevo capítulo de Podemos Hablar, a estrenarse este viernes, explicó en qué contexto se dio esta actitud. “Vivimos una situación con él, que sí fue prepotente y que además fue una actividad del sindicato, estábamos haciendo un evento en el mayo feminista“, comentó en conversación con Julio César Rodríguez.

De acuerdo con Pérez, Jadue habría interrumpido a otra actriz durante un discurso feminista, directamente apagándole el micrófono y lanzando un comentario despectivo.

“Una colega, compañera joven, actriz iba a leer un escrito

que ella había hecho y su primera frase fue: ‘esto no es un evento partidista, es un evento feminista’, y nos cortaron el micrófono y dijeron una frase que no voy a decir, porque no quiero que sea tema. Eso pasó, nos cortaron el micrófono“, reveló.

Ante esta declaración, su interlocutor le preguntó si había sido el alcalde quien apagó el micrófono, a lo que Claudia Pérez dijo que sí.