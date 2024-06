La tarde de este lunes, en una entrevista con Julio César Rodríguez en YouTube, la influencer Consuelo Ulloa, conocida en internet como ‘Miau Astral’, contó “su versión” de los hechos tras la denuncia por acoso de Sergio Infante, con quien mantuvo una breve relación y a quien habría estado hostigando.

Recordemos que hace algunos días, Infante hizo pública su denuncia a través de X (Twitter), donde una de sus amigas cercanas reveló que Ulloa lo había estado acosando por meses con una serie de correos electrónicos, amenazas y una funa a través de sus redes sociales, donde tiene más de 40 mil seguidores.

Ahora, Consuelo habló por primera vez públicamente de esta denuncia en el programa Yuly, donde explicó su lado de la historia y aseguró que las cosas no son como Infante las relata.

Ulloa explica que la relación comenzó a finales de octubre del año pasado, poco después del fallecimiento de una de sus amigas cercanas, razón por la que estaba pasando por un mal momento y tomando medicamentos.

Según ella, mantuvieron un vínculo más largo de lo que plantea el denunciante. “Generamos una conexión, hubo una conexión bastante bonita y evidentemente lo invité a mi casa, nos conocimos en persona y empezamos a tener una vinculación afectiva que duró aproximadamente dos meses“, dijo en la entrevista.

Según Infante, sólo habrían tenido dos encuentros. “No, eso no es verdad. Nosotros nos vimos muchas más veces y la vinculación fue mucho más tiempo que esas supuestas veces que él declara. Él fue más de dos veces a mi casa”, asegura.

“Nosotros conectamos muchas veces durante el día. Él me iba a ver a la hora de almuerzo, me iba a ver a la hora de once, me iba a ver entre medio de mi propio trabajo, porque yo estaba entre que trabajaba y no trabajaba. Entonces, él estuvo muy presente y estuvo muy pendiente de mí”, añade.

Me hizo “tratamiento de silencio”

Miau Astral declara que Infante la bloqueó y la desbloqueó de redes sociales en varias ocasiones. “Él empezó a aparecer y desaparecer. Me hizo algo que en el mundo del internet se llama ‘tratamiento de silencio’“, cuenta.

Asimismo, la habría culpado de sus problemas. “Me echaba la culpa a mí de todas las cosas, todo lo que pasaba era culpa mía. Como yo no le aguantaba que él no tuviera el manual de la responsabilidad afectiva al día, él fue muy ambivalente en la forma en la que se vinculó conmigo y esos apareceres y desapareceres a mí me desestabilizaron mucho“, dice.

La influencer, además, acusa que el vínculo no se acabó en buenos términos. “Estuvimos dos meses en eso hasta que yo decidí que esta relación ya no podía más. Tuvimos una discusión y él lo cortó de forma violenta. No te quiero hablar nunca más. Tú eres una persona así y asá, y de ahí desapareció”.

Los correos de Miau Astral no serían ciertos

La denuncia de Sergio Infante, incluye una serie de correos electrónicos de diferentes remitentes donde Consuelo supuestamente estaría intentando contactarse con él para arreglar las cosas. Allí, además recurre a sus conocimientos esotéricos para tratar de convencerlo y realiza un análisis FODA, con los pros y los contras de su relación.

Sin embargo, Miau Astral dice que todo es falso. En la entrevista, Julio César le pregunta por estos mensajes y los curiosos nombres que habría utilizado en la aplicación de correos, como “Gokú Díaz” o “Alfonsina Storni”.

“No es cierto, no es cierto. ¿Qué razón habría si ya te estoy escribiendo desde un correo que es mi correo? (…) Yo francamente no entiendo por qué habría que hacer cuentas de terceros para poder conversar con una persona si yo ya te estoy diciendo, por favor, conversemos, por favor, hablemos. Si esa persona me está respondiendo, ¿por qué habría más correos?”, plantea.

“Yo no he escrito ninguno de esos correos. No me he hecho estos correos falsos”, agrega.

“Viví un intento de femicidio”

Por otro lado, explica que antes de involucrarse con Sergio Infante vivió un intento de femicidio, donde habría sido ahorcada por una de sus ex parejas. Desde entonces, tendría problemas para relacionarse con otros hombres.

“A mí me cuesta mucho dormir al lado de un hombre. No puedo sentir como una sensación de seguridad porque, como te digo, a mí me intentaron ahorcar en la noche”, señala.

Ante la traumática experiencia, Miau Astral presentó una denuncia. “Eso está denunciado. Le dieron una orden de alejamiento a este personaje, lo mandaron a control de impulsos”, revela.

Rodríguez le preguntó si hubo algún juicio por intento de homicidio, a lo que Ulloa responde que “no, porque la justicia chilena no protege a las mujeres”.

Finalmente, Consuelo reflexionó sobre su exposición en internet por esta denuncia y la ‘funa’ previa que ella hizo en redes sociales en contra de Sergio Infante.

“Yo no debía haber expuesto lo que había sucedido con Sergio en las redes. Creo que fue un error. Lamentablemente, las mujeres que exponemos las violencias que nos hacen los hombres, siempre salimos para atrás. Y creo que eso fue un error, porque yo siento que lo que ha sucedido estas semanas no es un acto de justicia, sino que es una devuelta de mano“.

Asimismo, puntualizó que “no está toda la verdad revelada y no están todos los correos que él me envió, todos los mensajes que él me envió. O sea, yo no voy a revelar ninguna de esa información porque yo respeto la intimidad de esta persona y no me interesa andar ventilando mis relaciones de pareja. Ya me da mucha vergüenza tener que estar hablando de esto el día de hoy. Pero esos correos fueron respondidos, en su gran mayoría. Entonces, ¿cómo podía estar aduciendo que te están acosando si estás respondiendo a las cosas?”.